Denuncian una supuesta agresión en el rodaje de ‘Los Eternos’ de Marvel en Lanzarote

La Confederación Nacional del Trabajo (CNT) en Lanzarote ha hecho pública una agresión que habría tenido lugar durante el rodaje de ‘Los Eternos’ de Marvel en la Isla. El sindicato asegura que cuatro miembros del mismo se desplazaron hasta el lugar de la grabación para repartir información y fueron “increpados por miembros de la organización”.

Comunicado íntegro:

“Lo que empezó siendo un simple reparto de información sindical, donde cuatro compañeras y compañeros del sindicato en Lanzarote se desplazaron hasta la zona base del rodaje de Los Eternos, superproducción de Marvel en la cual interviene la productora canaria El Viaje Film, terminó con la asistencia sanitaria y un parte de lesiones a uno de los compañeros.”

“Las compañeras fueron increpadas por miembros de la organización, llegando a arrebatarles las octavillas que repartían, para luego empezar a empujarles. En especial, a un compañero lo intentaron inmovilizar entre varias personas poníendole los brazos a la espalda, le agarraron del cuello y lo derribaron al suelo, consecuencia de la cual sufrió una fuerte contusión y contractura que le impedía moverse, las cuales fueron reflejadas en el parte de lesiones del hospital, tras ser recogido en ambulancia.”

“Como se puede apreciar en las imágenes, tomadas por otro de los compañeros del sindicato ante la gravedad del asunto, donde hasta tres individuos se encargan de sacar a empujones al compañero, de malos modos, llegando a verse inmersos personal de la organización de la productora canaria El Viaje Film, pero también personal del propio catering del rodaje La Cuchara de Palo.”

“Cuando decimos que es importante la presencia de los sindicatos para poder defender los derechos de los trabajadores en el audiovisual es porque se trata de una industria que la gente ve como algo divertido, es una pasión, un hobby y no un trabajo. Mucha gente quiere salir en la tele y por eso cuando ven una oferta de figurante ni preguntan si por eso se cobra.”

“La actividad de la CNT en un sector en que la presencia de los sindicatos en los rodajes es anecdótica en la mayoría de los lugares es de especial relevancia. Por eso compañeros de CNT Canarias realizan un gran esfuerzo en ir a visitar rodajes, en preocuparse por la situación real de los trabajadores y trabajadoras del audiovisual. Actrices, actores, figurantes y personal técnico han de ver en el sindicato su herramienta para defenderse y mejorar su situación.”

“Este sector espera crecimiento con la llegada de las grandes plataformas digitales, pero, a la vez que tanta oferta de ficción trae mucho trabajo, en demasiadas ocasiones es con condiciones inferiores a las establecidas en los convenios colectivos. Canarias no es una excepción, sino todo lo contrario, grandes producciones internacionales como las sagas Star Wars o Bourne acuden a grabar a las islas afortunadas por su variedad en escenarios, clima estable y, todo hay que decirlo, condiciones fiscales ventajosas. Las Film Comission de todo el país buscan ofrecer cuantas más ventajas mejor a estos gigantes de la industria cinematográfica, pero ¿dónde quedan los derechos de quienes hacen posible la magia del cine?”

“Informar a las trabajadoras y trabajadores de sus derechos laborales es la actividad sindical básica que la Constitución atribuye a los sindicatos y es un derecho fundamental, por eso no se entiende que una empresa como El Viaje Films recurra a la violencia para impedir a la afiliación de la CNT ejercer tal derecho. Un compañero nuestro ha sido agredido cuando acudieron a visitar a los trabajadores de la última película de los superhéroes de Marvel. Unos hechos que no estamos dispuestos a consentir ni tolerar y que no hacen sino reafirmarnos en nuestro compromiso con la clase trabajadora de Canarias y quienes trabajan en el sector audiovisual. Tiempo hace que nuestro delegado en Madrid fue empujado por unas escaleras, afortunadamente sin consecuencias, pero vemos que las prácticas contrarias no solo a la ley sino al más simple sentido común vuelven a repetirse en plena época de negociación de los convenios colectivos de técnicos audiovisuales, actores y próximamente de figurantes. ¿Es esta la actitud que van a tener las patronales en las mesas de negociación? Pues si esas van a ser sus formas dejamos claro que no nos amedrentan, que el poder está en quien realiza el trabajo y que estamos dispuestos a demostrarles que las trabajadoras y trabajadores del audiovisual con la adecuada organización plantaremos cara a los abusos.”