La cooperación vecinal, un aliado contra la demencia

En ocasiones, la necesidad sirve de resorte, de motivación que empuja a las personas a llevar a cabo cambios que le reporten mejoras en su día a día. Fue el caso de Isidro Rodríguez Castro, quien a mediados de los años 90, y a raíz del diagnóstico de alzhéimer de su esposa, fundó la Asociación de Familiares y Cuidadores de Enfermos de Alzheimer y Otras Demencias de Tenerife, La Gomera y El Hierro (AFATE), actualmente reconocida de Utilidad Pública.

Desde entonces, AFATE ha trabajado para facilitar, mejorar y proporcionar asistencia y asesoramiento a las personas que padecen diferentes tipos de demencias, incluyendo el alzhéimer. Y con esta premisa y para velar por pacientes y cuidadores, AFATE puso en marcha hace ya algunos años ‘Barrio Solidario’, un proyecto galardonado con un Premio al Valor Social de la Fundación Cepsa, distinciones con las que cada año se reconoce y potencia económicamente la labor de iniciativas que mejoran el bienestar de las personas.

El objetivo del proyecto es el de asesorar y acompañar a las personas mayores que están en riesgo de padecer alguna demencia, o que ya la padecen pero aún no la tienen diagnosticada, “especialmente aquellos casos de soledad no deseada”, señala el psicólogo y responsable de esta iniciativa, Jesús Castro. Y se hace a través de una red solidaria informada y formada que engloba a vecinos, comunidad educativa, asociaciones, etc.

“’Barrio Solidario’ ha logrado informar y asesor a más de 1.000 personas y atendido a más de 100 afectados de Alzheimer u otras demencias”, indica Inmaculada Rodríguez, directora técnica de AFATE.

Y una de esas personas ha sido Sara Pérez, cuyo hermano padece demencia frontotemporal, una enfermedad que le dificulta la comunicación y también el reconocimiento de ciertas imágenes, “ahora tengo que reconfirmar que me ha entendido cuando le hablo”, explica Sara, quien reconoce el apoyo que ha supuesto el trabajo de la terapeuta de AFATE con su hermano, a quien ve “dos días en semana y trabaja todo lo relacionado con el aspecto cognitivo”.

< ► > El trabajo de la Asociación se basa en la colaboración entre socios, profesionales y voluntarios, lo que le permite llegar a las personas más necesitadas

En esa labor, la terapeuta ha encontrado en la música una herramienta fundamental para ejercitar la memoria de Isaías porque como relata Sara, su hermano fue “fundador de rondallas y la música sirve como estímulo”.

La orientación y asesoramiento de la terapeuta también le ha servido a Sara para conocer nuevas formas de relacionarse con su hermano, ya que desde el primer momento el equipo de AFATE evaluó la situación de la familia y estableció un plan de trabajo que incluyó tanto a Isaías como a Sara y sus sobrinos.

Este es un breve ejemplo de cómo ‘Barrio Solidario’ ha logrado mejorar la vida de los vecinos del distrito Salud-La Salle, en Tenerife, donde se desarrolla actualmente, aunque “la idea es continuar este proyecto, primero en todos los distritos del municipio de Santa Cruz de Tenerife y, poco a poco, en el resto de municipios de la Isla, así como en La Gomera y El Hierro”. En este sentido, haber recibido el Premio al Valor Social “no solo ha supuesto un reconocimiento importante para el proyecto, sino que ha sido el impulso fundamental para su continuidad”, reconoce Jesús Castro.

Durante sus doce ediciones en Canarias, los Premios han repartido más de 430.000 euros para hacer realidad 50 proyectos en el Archipiélago, de las 550 propuestas presentadas. `Barrio Solidario’, de AFATE, fue una de las iniciativas galardonadas en 2018 y ejecutada a lo largo de 2019.

Los Premios al Valor Social, bandera de la acción social de la Fundación Cepsa y referentes de la integración y la colaboración entre profesionales de la Compañía y las entidades sociales, reconocen y potencian la labor de iniciativas que, tanto a nivel nacional como internacional, mejoran el bienestar de las personas.