Algunos vecinos no están dispuestos a cumplir hoy el desalojo de Santa Lucía

Vecinos afectados por el desalojo de 21 viviendas en Santa Lucía, en el litoral de Güímar, se negarán a abandonar sus casas cuando esta mañana, la Policía Local ordene el precinto de las mismas, tras cumplirse el plazo del desalojo voluntario decretado el jueves por el alcalde, en base a un informe técnico que alerta de “inminente riesgo de desprendimientos” en la zona Norte de ese núcleo costero.

El alcalde, Airam Puerta, insistió que “lo primero es precintar esas 21 viviendas de las 34 que están afectadas, para realizar el desalojo y nos tomen en serio Costas y otras administraciones que tienen que ayudarnos en asegurar la zona con barreras dinámicas y mallas”, añadiendo que “no creo que sea lo más acertado oponerse al desalojo. Estaré allí para suavizar la situación, que es bastante tensa, pero trataré de hacerles entrar en razón”.

Puerta anunció que el jueves se adjudicará el estudio geotécnico y el fin de semana se comenzarán a hacer los trabajos con un dron que hace curvas de nivel. “Mañana -señala el alcalde- me reuniré con la empresa que redactó el informe que contrató el anterior grupo de Gobierno y hay una buena noticia, porque me indican que el 92% de ese informe es válido para asegurar la zona norte, donde están esas 21 viviendas a desalojar, con un coste de 400.000 euros”.

El alcalde indicó que “Servicios Sociales trabajará para realojar a los vecinos que tengan derecho a ello. Le he pedido auxilio al Instituto Canario de la Vivienda, pero Maribel Santana me indicó que no cuenta con ningún protocolo para ello, por lo que llamé al presidente Ángel Víctor Torres para solicitarle ayudas de emergencia”. También habló ayer con el director insular de Carreteras para que solicite la concesión administrativa a Costas para actuar en la TF-616 y así agilizar aún más las obras.

Según manifiesta Rafael de Armas, vicepresidente de la asociación de vecinos, “ nadie se ha ido aún de sus casas, aunque algunos han retirado algunos enseres, pero casi todos se resisten a marcharse sin que les aseguren antes que van a hacer con las obras y cuánto tiempo va a durar ese desalojo”, comentó. Ayer pasó por el barrio el primer teniente alcalde, Gustavo Pérez (CC), que reconoció antes los vecinos que “ha faltado transparencia”