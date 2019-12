Cuatro quintos de suerte para el Valle de La Orotava

Es cierto que ‘el Gordo tempranero’ como muchos denominaron ayer al primer premio al haber salido apenas pasado los 20 minutos del sorteo, frustró las esperanzas. Fue el caso de Josué Rodríguez, uno de los propietarios junto a su hermano Gustavo, del estanco Walkiria, en La Orotava, aunque en el fondo sabía que faltaba el resto y por lo tanto, quedaba mucha mañana por delante. Fue así cuando anunciaron en televisión que el 06.293 había conseguido un segundo quinto premio y se había vendido en La Perdoma, compartiendo suerte con el núcleo vecino de la Cruz Santa, en Los Realejos.

Aunque fue un décimo por máquina, a Josué lo han llamado cuatro vecinos del barrio “con lo cual la satisfacción es el doble”, subrayó. No obstante, no sabe si lo han comprado entre varios o si ha sido una peña, como ocurrió en 2012, cuando los beneficios del 64.084, agraciado con un tercer premio de Navidad vendido allí, se repartieron entre 30 personas del barrio. “Solo sé que a tres de ellos les viene muy bien”, comentó.

Josué y Gustavo heredaron el estanco de sus padres, el segundo más antiguo de La Orotava en vender quiniela, y poco a poco fueron incorporando otros premios de Loterías y Apuestas del Estado como Bonoloto, Primitiva y el Euromillón además de otras mercancías.

Ambos son, además, integrantes del grupo folclórico Los Sabandeños. A este último se le notaba la cara de cansado ya que hacía apenas unas horas había vuelto de Telde, Gran Canaria, donde el viernes por la noche ofrecieron un concierto.

Casualidad o no, en 2012 ambos estaban de viaje con el grupo. “Parece que cada vez que hay un viaje tenemos suerte, así que hay que decirle a Los Sabandeños que consigan más actuaciones el día 21”, bromeó Josué.

La suerte también fue a parar a El Perón, un receptor de lotería que abrió sus puertas hace 7 años en la Carretera Nueva de la Cruz Santa, en Los Realejos, y que regentan Antonio Pérez Luis y Yurena Hernández Fariña regentan. Es la segunda vez en este tiempo que dan un premio de Navidad y este año también otorgaron varios de los Jueves, con lo cual “empezó el año bien y termina mejor”, dijo Yurena.

El matrimonio y su hija pequeña estaba desayunando en una cafetería antes de ir a trabajar, cuando escucharon por televisión que habían dado dos décimos del mismo número, el 06.293 y se marcharon inmediatamente hacia el local, donde el teléfono no paró de sonar, igual que las bocinas de los coches que pasaban por allí.

“Lo celebraremos cuando termine la jornada”, aseguró Yurena ya que después de almorzar ambos volvieron a trabajar.

Ángeles Álamo, propietaria de la Administración Número 2 de Lotería del Puerto de la Cruz ya está acostumbrada a dar premios de Navidad. Lo hizo dos veces en años anteriores con el Gordo y ayer con dos billetes del 66.212, un cuarto quinto premio, cuyos ganadores no habían aparecido durante el día.

Al estar ubicada en la Plaza del Charco, las posibilidades de que lo haya podido comprar un turista que visita la ciudad aumenta. “Me gustaría que fuera alguien de aquí, pero la suerte es así, al que le toca, le toca”, afirma.

La suerte y la casualidad hicieron que un décimo de este mismo número también se vendiera en la Administración Número 2 de La Orotava, en la Avenida Obispo Benítez de Lugo.

A Amelia Rodríguez no le faltaba más que llorar al ver que el sorteo llegaba a su fin y no ha había dado ningún premio. Ella misma se decía: “qué día tan triste, estoy más sola..”. Media hora después se le caían las lágrimas pero de la emoción. Fue cuando los niños de San Ildefonso cantaron el número 81.610, agraciado con el octavo y último quinto premio, dos décimos de los cuales se vendieron en el receptor 67.475 de la calle Agustín de Bethencourt, que regenta desde julio de 2017.

Amelia casi no podía hablar, estaba nerviosa y repetía a cada momento: “ni borracha me lo creería y eso que no bebo”, bromeó esta sevillana que vive en Tenerife desde hace 32 años. “Seguro que en Sevilla cuando vieron Puerto de la Cruz se dieron cuenta de que era yo”, dice.

Le avisó a su familia después de un largo rato ya que los nervios le impedían hablar y además, no paraba de llegar gente. “Tengo un subidón, que ojalá me dé todos los días así”, confesó.

El Norte de la Isla no ha sido especialmente beneficiado en el sorteo de este año. Solo cuatro quintos premios que llegaron a los tres municipios del Valle, La Orotava, Los Realejos y Puerto de la Cruz. La Isla Baja, el Noroeste y Acentejo deberán esperar al nuevo año y confiar en que ‘el Niño’ les depare más suerte.