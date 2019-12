El mejor restaurante de la Gran Manzana es español, según ‘The New York Times’

Los cocineros españoles José Andrés y los hermanos Ferran y Albert Adrià jamás imaginaron que su ansiado proyecto coronaría la lista del periódico más relevante de la Gran Manzana, The New York Times. El Mercado Little Spain ha sido denominado por el crítico gastronómico Pete Wells como mejor nuevo restaurante de Nueva York para el citado medio.

“Es cierto, no pude decidir cómo repartir estrellas al laberinto de restaurantes españoles, bares, cafés, quioscos y tiendas que el chef José Andrés preside en el complejo de Hudson Yards. Pero ponerlo en el número uno del año no fue una decisión difícil”, reconoce el redactor en su artículo. Y es que para el experto del Times, el ambicioso proyecto inaugurado el pasado mes de marzo ha multiplicado la calidad de la escena gastronómica española en Manhattan.

El diario destaca que Mercado Little Spain ha permitido a Nueva York probar ingredientes hasta ahora desconocidos para sus residentes, como el cochinillo ibérico, así como disfrutar de reproducciones de gran calidad de la alta cocina de los populares hermanos.