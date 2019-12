Miles de personas colapsan Madrid en una multitudinaria Marcha por el Clima

Miles de personas, medio millón según Ecologistas en Acción, inundaron ayer el principal eje de circulación del centro de Madrid, el que discurre desde Atocha hasta el Paseo de Castellana, desterrando a los vehículos con la multitudinaria Marcha por el Clima, la manifestación convocada por plataformas ecologistas ante la “emergencia climática” coincidiendo con la Cumbre Social por el Clima (COP25) que acoge la ciudad desde el pasado lunes. Según fuentes de la Policía Nacional, unas 15.000 personas participaron en la marcha, una cifra que los organizadores elevaron a 500.000. Los convocantes calificaron la manifestación de “rotundo éxito” y “movilización histórica ciudadana”.

Entre los miles de asistentes, estaba prevista la presencia la joven activista sueca Greta Thunberg, que llegó a Madrid tras cruzar el océano Atlántico en catamarán durante tres semanas desde Estados Unidos y recorrer en tren la distancia que separa Lisboa con Madrid. A pesar de su deseo de participar en la marcha y la expectación que había generado su presencia en la movilización social, la joven tuvo que renunciar a la manifestación por cuestiones de seguridad y acudir directamente al escenario final a pronunciar un discurso.

“Tenía muchas ganas de estar en la marcha, pero es una cuestión de seguridad”, lamentó Thunberg antes de subirse a un vehículo eléctrico, poco después de llegar a la manifestación en el bloque donde se apelotonaban los jóvenes de Fridays For Future, el movimiento internacional que inspiró la adolescente sueca con sus protestas cada viernes frente al parlamento de Escotocolmo. Thumberg se dirigió en el vehículo al escenario instalado en Nuevos Ministerios, punto y final de una kilométrica marcha con broche musical, con la actuación de artistas como Amaral y Macaco, y que arrancaba sobre las seis de la tarde desbordando el Paseo del Prado de Madrid.

“Los líderes políticos nos están traicionando y no vamos a dejar que eso siga sucediendo, que se salgan con la suya. Decimos: Basta ya, el cambio viene os guste o no. No tenemos otra opción”, sentenció Greta en la plaza de Nuevos Ministerios, donde termina la marcha climática. Unas afirmaciones que han emocionado a algunos de los presentes.

Previamente, el actor español Javier Bardem intervino sobre el escenario con otro discurso en el que llamó “estúpido” al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (PP), “por permitir circular por la capital a los vehículos contaminantes” y “por querer revertir” Madrid Central, la zona de bajas emisiones que comenzó a funcionar hace un año tras su puesta en marcha por parte de la anterior alcaldesa, Manuela Carmena. Antes que el actor, Sonia Guajajara, una líder indígena brasileña, interveno para llamar a la lucha “a favor de la vida”. “La lucha de la madre tierra es la madre de todas las luchas”, subrayó.

Una hora después de que Greta se dirigiese directamente al escenario, la marcha todavía atravesaba la plaza de Cibeles, con la estatua de la diosa iluminada de verde. “Estamos hasta los pulmones de tantas emisiones”, se coreaba al cruzar este céntrico enclave donde se encuentra la sede del Ayuntamiento de Madrid, al que se dirigieron abucheos por ser “un enemigo del clima”, según el portador de la megafonía que encabezaba la manifestación.

Entre los miles de asistentes se contaban muchísimas familias con niños que también enarbolaban pancartitas. “La pachamama no se mata”, se leía en letra infantil en la de una niña. Otros han recorrido el itinerario en carritos.

Incluso, se les vio desafiar a la ley de la gravedad, como los dos peques que se han descolgado con cuerdas y arneses (y supervisión adulta) del puente de Rubén Darío para desplegar una gran pancarta. No tenían ni diez añitos y su valor ha sido premiado con la ovación de la multitud.

La Marcha por el Clima de Madrid fue organizada por plataformas como Fridays For Future, Alianza por el Clima, Alianza por la Emergencia Climática o 2020 Rebelión por el Clima, y coincide con el comienzo de la Cumbre Social por el Clima, una cumbre alternativa a la COP25 que acoge Madrid, y que se prolongará hasta el 13 de diciembre con más de 300 actividades en diversas sedes, sobre todo en la Universidad Complutense.