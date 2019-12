Para la consejera de Sanidad, lo ocurrido en el Hospital del Sur es “un monumento al despropósito”

“Lo que ha ocurrido con el Hospital del Sur es un monumento al despropósito”, afirmó Teresa Cruz Oval, la consejera regional de Sanidad, en una entrevista en Onda Tenerife.

La consejera no tuvo reparos en reconocer que el largo proceso de construcción del demandado complejo hotelero ha supuesto, además “un despilfarro” para las arcas publicas, porque desveló que “se han tirado en ese período hasta tres cocinas y nos encontramos, incluso, con que los baños no eran accesibles”, según Teresa Cruz, quien no descartó que esta “herencia” de “mala inversión” pudiera tener consecuencias judiciales.

Pese a todos esos inconvenientes, la consejera ariquera se mostró convencida de que el Hospital del Sur no solo terminará siendo una infraestructura de segundo nivel, “como el actual de Lanzarote”, sino que “tenemos que pensar en hacer un hospital de tercer nivel, como La Candelaria, porque si este tiene hoy 490.000 tarjetas sanitarias, hay que pensar que ese número de población lo tenemos ya en el sur entre residentes, personas desplazadas que vienen a trabajar y turistas”, indicó Teresa Cruz.

“Hoy no tengo un hospital en el Sur. Tengo una infraestructura que se ha ido construyendo pero que no tiene aún zona quirúrgica, que debería estar terminada el 31 de diciembre, una obra que ya viene con retraso, y la empresa ha pedido otra ampliación de plazo que en teoría termina en marzo. Y es que esas dos áreas quirúrgicas se han creado sin tener un laboratorio y no puede haber, por ejemplo, un paritorio sin sangre. No tenemos cocina caliente y funcionamos con el catering de La Candelaria, no tenemos almacén para guardar las cosas, y ahora se están almacenando en los barracones. Con esto qué quiero decir. En el 2020, cuando tengamos el laboratorio, abriremos quirófanos y obstetricia, además de ampliar las 98 camas a 400. Y espero que, a lo largo de los próximos diez años, podamos tener en el sur un hospital del tercer nivel”.

Para la consejera, su gran reto en este mandato es “humanizar la sanidad, pensar no en la parte económica, sino en la parte humana. Y siempre pongo el ejemplo de ese hombre o mujer de Cruz de Tea que tiene que coger una guagua hasta Granadilla, otra hasta San Isidro, otra hasta el intercambiador de Santa Cruz y otra hasta La Candelaria para asistir a un tratamiento de oncología. Esa procesión hay que suprimirla, hay que garantizar el transporte a los pacientes y eso es humanizar la sanidad, que quiero que sea más ágil, más humana y una financiación acorde a esta Comunidad Autónoma, eso son mis tres grandes objetivos”.