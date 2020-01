“Desastre tras desastre”: indignación de carnavaleros en las redes al no conseguir entradas para la final de Murgas

Las 4.660 localidades para la gran final del Concurso de Murgas del Carnaval de Santa Cruz se agotaron en 19 minutos, un hito que demuestra que el certamen es uno de los más demandados por el público tinerfeño. No obstante, varios carnavaleros denunciaron en Twitter que no pudieron adquirir sus pases debido a supuestos problemas técnicos que habría presentado la web en la que se pusieron a la venta. Pese al notable aumento de entradas disponibles para el Recinto Ferial (1260 entradas más respecto al año pasado) sólo algunos afortunados lograron hacerse con su entrada, una vez que el servicio de venta se activó a las 17:00 horas.

“Es que os lo juro que no me dan las manos para criticar todo lo relativo a la venta de entradas de la final de Murgas; desastre tras desastre”, escribió una usuaria en la red social. Otros, en cambio, han visto la oportunidad de revender sus entradas y utilizan las propias redes para ello, si bien es una práctica no permitida.

Las instalaciones del Recinto Ferial de Tenerife volverán a servir de escenario para uno de los actos más populares del carnaval chicharrero. Los días 3, 4 y 5 de febrero tendrán lugar las fases previas donde se dilucidarán las ocho murgas que competirán en la final del 7 de febrero.

Estas son algunas de las reacciones que han tenido lugar en Twitter:

Es que os lo juro que no me dan las manos para criticar todo lo relativo a la venta de entradas de la final de murgas. Desastre tras desastre. — M. (@xirems) January 17, 2020

Oye, pues me encanta no poder ir a la final de murgas porque al poner los datos de la tarjeta y la clave de seguridad que envían por sms, la página se me quedase en blanco y el tiempo de compra siguiese restando — Y✨ (@yurenafonso) January 17, 2020

Puedo ser más desastre la puta compra de la final de murgas? No lo podían hacer como siempre o qué — caatyyy (@Caaty27) January 17, 2020

Me quieren explicar esto de las entradas de las murgas @santacruz_ayto @eventbrite teniendo sitio asignado y tiempo no me dejaba pagar .

PD: Gracias por no dejarme disfrutar la final.@diariodeavisos @eldia pic.twitter.com/UX2HuC8PN5 — Ruben PD (@RubenPiero7) January 17, 2020

Como me jode que la página no me haya dejado comprar las entradas para la final de murgas #Carnaval2020 — claudia (@claudia56619405) January 17, 2020

media hora antes metido en la página de las entradas de la final de murgas de sc y refrescándola todo el rato para que sean las 5 y comprarlas y que se sature la puta página de mierda — . (@Cristo9Bm) January 17, 2020

Se imaginan que la página donde venden las entradas de la final de murgas no se caiga y las pueda conseguir a la primera???? Yo no — Y✨ (@yurenafonso) January 17, 2020