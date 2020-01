MiradasDoc propone cine de realidad de temática social y documental de autor

De procedencia variada, el catálogo de películas seleccionadas para los concursos de la sección oficial de MiradasDoc se caracteriza por el modo en que alía la temática social y las búsquedas propias del cine de autor. “Nos interesa la máxima tensión posible entre estas dos líneas, los documentales capaces de ofrecer una mirada hacia el presente desde lenguajes creativos nuevos”, explica Alejandro Krawietz, director de MiradasDoc junto a David Baute. En las 55 películas de la sección oficial de este año aparecen temas como la Europa salvaje, las cuestiones de género, el feminismo, África, la infancia o la cultura. En todas ellas, sin excepción, lo que destaca es esa mirada peculiar que ofrecen los autores sobre las realidades a lo largo y ancho de todo el mundo.

Krawietz destaca que esta abundancia de temas depende cada año de la mirada de los cineastas, de lo que fueron capaces de ver. “Pero acaban componiendo un mirador hacia la actualidad profunda, hacia los grandes temas transversales”. Al director del Festival le llama la atención, por ejemplo, “la presencia de una Europa que no es ni la de los bulevares ni la vaciada, sino una Europa salvaje, una tercera Europa de bosques y montañas, de magia y conexión con la naturaleza, de pobreza y dureza”. Esa visión es la que se puede encontrar en películas como A sad se sputsta vece (Serbia) De los nombres de las cabras (España) Shelter: farewell to eden (Italia), Orbainak (España) o Zumiriki (España).

El Festival Internacional de Cine Documental de Guía de Isora ha seleccionado un total de 55 películas para participar en la sección oficial de su decimotercera edición que incluye los concursos a mejor largometraje documental, mejor cortometraje, mejor ópera prima y mejor nacional. Los documentales se exhibirán en el Auditorio del municipio del sur de Tenerife del 1 al 8 de febrero.

Para participar en el concurso al mejor largometraje internacional de la XIII edición, el comité de selección de MiradasDoc ha escogido 12 películas.

143 Sahara Street (Hassen Ferhani / 100’ / 2019 / Algeria)

A moon for my father (Mania Akbari, Douglas White / 75’ / 2019 / Irán)

African mirror (Misha Hedinger / 80’ / 2019 / Suiza)

Anbessa (Mo Scarpelli / 85’ / 2019 / Alemania)

Century of smoke (Nicolas Graux / 90’ / 2019 / Bélgica)

Dios (Christopher Murray, Josefina Buschmann, Israel Pimentel / 63’ / 2019 / Chile)

Fordlandia Malaise (Susana de Sousa Dias / 41’ / 2019 / Portugal)

La vida en común (Ezequiel Yanco / 70’ / 2019 / Argentina)

La visita (Jorge Leandro Colás / 71’ / 2019 / Argentina)

Les lunes rousses (Tülin Özdemir / 98’ / 2019 /Bélgica)

Santikhiri sonata (Thunska Pansittivorakul / 75’ / 2019 / Tailandia, Alemania)

Shelter: farewell to eden (Enrico Masi / 81’ / 2019 / Italia)

En el concurso al mejor cortometraje internacional de 2020 han sido seleccionados 18 documentales.

A L’usage des vivants / To the living (Pauline Fonsni / 26’ / 2019 / Bélgica)

A month of single frames (Lynne Sachs / 13’ / 2019 / Estados Unidos)

A sad se spusta vece (Maja Novakovic / 28’ / 2019 / Serbia, Bosnia and Herzegovina)

A story from America (Billy Woodberry / 32’ / 2019 / Portugal, EE.UU)

Divinations (Sarah Vanagt / 32’ / 2019 / Bélgica)

Koniec sezonu / The end of the season (Stanislaw Cuske / 20’ / 2L019 / Polonia)

Kopacabana (Marcos Bunisson, Khalif Charif / 13’ / 2019 / Brasil)

L’utimu sognu: dernier rêve à petra bianca ́(Lisa Reboulleau / 30’ / 2019 / Francia)

La forêt de l’espace / The outer space forest (Victor Missud / 30’ / 2019 / Francia)

Les voix du dedans / The voies from inside (Elina Chared / 25’ / 2019 / Francia)

Mars, Oman (Vanessa del Campo / 20’ / 2019 / Bélgica)

Moj kraj taki piekny / My country so beautiful (Grzegorz Paprzycki / 30’ / 2019 / Polonia)

Notre territoire (Mathieu Volpe / 20’ / 2019 / Bélgica)

Retratos de mi madre (Tavo Ruiz / 11’ / 2019 / Alemania, México, EE.UU)

Riafn (Hannes Lang / 23’ / 2019 / Alemania)

Romance de la ternura tardía /Late tenderness romance (Ana Bugni / 18’ / 2019 / Argentina)

Vever (for Barbara) (Deborah Stratman / 11’ / 2019 / Estados Unidos)

Watching the pain of others (Chloé Galibert-Laîne / 31’ / 2019 / Francia)

Las 9 películas seleccionadas para participar en el concurso internacional a la mejor ópera prima documental son:

Cerro quemado (Juan Pablo Ruiz / 63’ / 2019 / Argentina)

Demeure (Lucie Martin / 39’ / 2019 / Bélgica)

Dopamina / Dopamine (Natalia Ivory Almario / 87’ / 2019 / Colombia, Uruguay)

La arrancada (Aldemar Matias / 63’ / 2019 / Cuba, Brasil, Francia)

Serpentário (Carlos Conceiçâo / 83’ / 2019 / Angola, Portugal)

Synek/Sonny (Pawel Chorzepa / 41’ / 2019 / Polonia)

Talking about tress (Suhaib Gasmelbari / 94 ́ / 2019/ Sudán)

This film is about me (Alexis Delgado / 61’ / 2019 / España)

Yukiko (Noh Young Sun / 70’ / 2019 / Francia)

En el concurso Nacional compiten 16 obras:

Apache (Octavio Guerra Quevedo / 20’ / 2019 /España)

Barzaj (Alejandro Salgado / 72’ / 2019 /España)

Caminito del olvido / Path to oblivion (JD Alcázar / 15’ / 2019 / España)

Carelia: Internacional con monumento (Andrés Duque / 90’ / 2019 / España)

Carne (Camila Kater / 12’ / 2019 / España)

De los nombres de las cabras (Silvia Navarro, Miguel G. Morales / 63’ / 2019 /España)

Enero (Ione Atenea / 69’ / 2019 / España)

Greykey (Enric Ribes / 28’ / 2019 / España)

Las letras de Jordi (Maider Fernández / 70’ / 2019 / España)

Lonely rivers (Mauro Herce / 29’ / 2019 / España)

Manoliño Gnema (Antonio Grunfeld / 85’ / 2019 / Guinea, España)

Orbainak / The scars (Jorge Moneo Quintana / 29’ / 2019 / España)

Solo son peces / They are just fish (Ana Serna, Paula Iglesias / 17’ / 2019 / España)

Under pixel (Adrià Guardiola Pius / 10’ / 2019 / España)

Yo fui Anderssen (Raúl Riebenbauer / 14’ / 2019 / España)

Zumiriki (Óscar Alegría Suescun / 122’ / 2019 / España)