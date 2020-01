Sebastián Martín: “Ya hay servicios: hemos pagado un millón y medio de euros y 500 facturas”

Para Sebastián Martín 2019 ha sido un año trepidante, lleno de cambios. Se marchó de Sí se puede y creó Primero Arico, logró sacar dos concejales con ese partido y en junio entró en el Gobierno local tras un pacto con Olivia Delgado, la ganadora de las elecciones en Arico. Cinco meses después lo rompió para asumir el bastón de mando con CC y PP, los que hasta entonces habían sido más que sus adversarios políticos, los culpables de los males del municipio. Ahora quiere borrar o combatir el pasado y poner orden en un municipio que lleva una década de desgobierno.

-Un mes y medio después de convertirse en alcalde, hay quien se sigue preguntando las razones de la moción de censura apenas cinco meses después del pacto PSOE-Primero Arico y apoyado por aquellos que eran sus enemigos ¿Me lo puede aclarar?

“Básicamente la moción de censura se sustentó en la decisión de resolver los problemas que tenía el municipio”.

-Pero en cinco meses no se pueden resolver problemas heredados en años.

“En cinco meses se pueden empeorar las cosas y eso es lo que sucedió. Cuando aparecen los proveedores sin cobrar las facturas, cuando no se les paga a las limpiadoras de los colegios, no se atiende el pago de la escuela infantil durante cinco meses, es cuando nosotros nos vemos en la responsabilidad de atender a la gente y de resolver los problemas y por eso dimos el paso de la censura”.

-Usted es funcionario de carrera. ¿Va a levantar reparos para pagar esas facturas con informes negativos?

“Hay reparos y reparos. Cuando son servicios esenciales y considerados así por los propios órganos de Intervención tienes la suficiente justificación para abonar y hacer frente a esos pagos. Además son servicios de mucho tiempo, como ocurre con una casa de familia, que hay que pagar la luz, el agua o el teléfono, y aquí se dejaron de pagar esos recibos en ese período y entramos en un proceso de colapso de la gestión pública”.

-Y para solucionar este colapso pacta usted con aquellos que los causaron, al que acusó usted de dejar al Ayuntamiento al borde de la quiebra.

“El colapso producido se debe más al cambio de la normativa, la nueva Ley de Contratos, que ha imposibilitado que el Ayuntamiento de Arico y muchísimos ayuntamientos pudieran hacer frente a la gestión diaria de la contratación pública y en este momento se ha reactivado todo el pago, todo el proceso de contratación y creo que estamos en el buen camino”.

-¿Entonces todo lo que se dijo entonces de que el Ayuntamiento está al borde de la quiebra no es cierto?

“Lo que se ha dicho básicamente, cuando nosotros estábamos en la oposición, es acerca de la gestión pública y hay una gran diferencia cuando estás en la oposición, que es la de fiscalizar y la estar en tareas de gobierno, que es la de buscar soluciones”.

-No contribuye estos casos, a semejanza de lo que ocurre a nivel nacional, a la desafección a la política, por aquello de que tengo unos principios y si no te gustan tengo otros.

“Hay que diferenciar lo que es la gran política nacional a lo que es el municipalismo o a la política de cercanía. Nosotros debemos atender a los problemas de la gente y ahí importan menos las siglas o los pactos”.

-¿Suele usted a salir a tomar café por el pueblo y en todo caso ha seguido recibiendo insultos?

“Como siempre sigo tomando café en los mismos sitios y en la mismos ámbitos y creo que Arico es un pueblo respetuoso, de gente cercana, y aquel episodio de la moción de censura quedó atrás, no hay que remover el pasado. No podemos limitar el comportamiento de los ariqueros a un grupo de militantes que no representan ni al partido que le convocó para crispar el ambiente. Además yo represento a un gobierno que tiene una amplia mayoría, 8 de 13 concejales, en el municipio”.

-¿Han sufrido bajas en Primera Arico tras la censura?

“Eso se ha oído, pero en realidad se han acercado a nosotros para afiliarse. Y cuando se les presentó la moción a los afiliados esta fue aprobada por amplia mayoría”.

-¿Es verdad que el PSOE les ofreció la Alcaldía si retiraban la moción de censura?

“A nuestro entorno nos llegó esa información, al igual que se la ofrecieron a Andrés Martínez, del PP, en el mismo pleno de la moción de censura”.

-Dejemos la moción atrás y hablemos de su gestión como alcalde.¿Ya están resueltos los problemas del pago de los servicios esenciales?

“En estos apenas 45 días del nuevo Gobierno hemos pagado en torno a un millón y medio de euros y unas 500 facturas, casi todas empresas del municipio, con la dotación presupuestaria que estaba en el presupuesto prorrogado. Además hemos pagado con contrato o con servicios ya prestados, como por ejemplo los recibos de luz”.

-Ha afirmado Víctor García, su concejal de Hacienda, que el Presupuesto de 2020 estará formalizado en marzo.

“A partir de pagar todas las deudas estamos en disposición de afrontar el nuevo Presupuesto que presumiblemente estará terminado en marzo, y en la que pretendemos que estén incluido un canon sobre la producción de los parques eólicos y esperamos una mayor compensación por el complejo medioambiental, que ahora solo es de 700.000 euros, pero el Cabildo, además, no está cumpliendo con el propio plan de gestión de residuos y con eso está creciendo el vertedero”.