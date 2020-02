Luisa Castro: “La hidroléctrica nos la echaron abajo en el Cabildo en 2016”

Carmen Luisa Castro, exalcaldesa y portavoz actual del PP en Güímar, considera “una muy buena noticia que el municipio pueda albergar la central hidroeléctrica que necesita la Isla”, pero le sorprende que “ahora el Cabildo apueste por ella y se nota los colores políticos, porque ahora están los socialistas y antes no”, recordando que “en 2016 nos echaron abajo el proyecto de esa central en los barrancos porque tanto Coalición Canaria como el PSOE, que gobernaban entonces, apostaban por Los Silos”.

Castro, además, insiste que “hay una sentencia que hay que cumplir y solo un juez podrá determinar finalmente si en esas canteras que hay que restaurar cabe una central hidroeléctrica, algo a lo que se opuso el ahora alcalde, Airam Puerta, cuando nosotros la incluimos en el proyecto de Juan Carlos Piñeiro, de Cumbre a Mar, como nos pidió la consejera insular Pino de León para obtener suelo turístico. Airam apelaba a que ese suelo solo podría ser agrícola, que había que restaurar el terreno para dejarlo como estaba antes de la extracción”.

“A mi -prosigue- me podrían recordar que yo quise construir Mimiland, pero aquel anteproyecto estaba previsto en una cantera que estaba fuera de la sentencia, muy cerca de la autopista y que finalmente Carlos Alonso veía con buenos ojos. Ahora me sorprende que los socialistas estén planteado lo que ellos antes consideraban una locura. Airam Puerta siempre dijo que en los huecos, no y ahora ve bien esa central, como lo ve bien Red Eléctrica que es quien apuesta por Güímar antes que por la Isla Baja, por estar mejor situada entre el sur y el área metropolitana”.

La portavoz popular en Güímar cree que si finalmente sale adelante la central hidroeléctrica en el municipio será en base al proyecto de Balten de 2012, que va desde los altos de Anocheza a la cantera de áridos de Antonio Plasencia, aunque “hay otra cantera, más arriba, la de los Hermanos Morales, donde ahora su propietario, Juan Palacios, ya presentó un proyecto de salto de agua. Todos estos proyectos modifican la sentencia y yo espero que se pueda hacer porque esa fue una apuesta nuestra”.

Luisa Castro insiste en que “la sentencia habla de restauración y todo el mundo sabe que rellenar esos huecos es imposible, aunque ya se que hay algún empresario que ha hablado de traer tierra de África para rellenar, por ejemplo, las canteras de Francisco del Rosario”, algo que también confirmó el abogado Carlos Álvarez, acusación particular en el caso Áridos, que sigue exigiendo el cumplimiento de la sentencia (28 de enero de 2016) cuatro años después.

Carlos Álvarez, sorprendido

Carlos Álvarez, abogado de la acusación particular en el caso Áridos, se extraña que se hable con rotundidad de la construcción de una central hidroeléctrica en una de las canteras de áridos, cuando según él “la sentencia no permite ninguna hidroeléctrica”.

“La literalidad de la sentencia -afirma el letrado- dice que los condenados tienen que restablecer el orden ecológico perturbado, devolviendo a su estado natural el terreno deteriorado, como dice el artículo 339 del Código Penal.

Sin embargo, Carlos Álvarez, deja en manos de la Audiencia Provincial la decisión final sobre la aprobación de los planes de restauración alternativos del Gobierno de Canarias, quien todavía no ha dado el visto bueno, por ejemplo, a aquellos planes presentados por los Hermanos Morales (ahora al nombre de Juan Palacios) , Francisco del Rosario y Antonio Plasencia, mientras que el otro condenado, Pedro Sicilia, no presentó plan alguno y tuvo que entrar en la cárcel.