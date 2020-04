La historia real tras ‘Unorthodox’, la impactante miniserie que triunfa en Netflix

La miniserie ‘Unorthodox’ se ha convertido en otro de los títulos que durante este periodo de cuarentena está teniendo un éxito inesperado en Netflix. Convertida en la primera producción de la plataforma en estar rodada en lengua yidis (idioma judeoalemán de las comunidades judías asquenazíes), la ficción está inspirada libremente en la autiobiografía de la autora Deborah Feldman, ‘Unorthodox: The Scandalous Rejection of My Hasidic Roots’, lo que implica que gran parte de lo que se narra en la ficción está basado en hechos reales.

Para aquellos que aún no conozcan la serie, ‘Unorthodox’ relta en sus cuatro episodios la vida de Esther Shapiro (Shira Haas), una adolescente de 17 años que pertenece a una comunidad de judíos ortodoxos jasídicos de Brooklyn, Nueva York. Tras ser casada en un matrimonio concertado con Yanky (Amit Rahav), un joven de 19 años, Esther verá cómo su vida cambia radicalmente, al raparle la cabeza y quedar supeditada a cualquier decisión de su marido.

Es al quedarse embarazada cuando Esther toma el valor de retomar el contacto con su madre, que vive en Berlín. La joven consigue huir a la capital alemana para comenzar una nueva vida. Sin embargo, su todavía marido decide seguirle hasta el país centro-europeo para intentar traerla de vuelta.

Al estar inspirada libremente en la autobiografía de Feldman, la serie se toma muchas licencias respecto a su fuente, de hecho su protagonista se llama Esther Shapiro, en lugar de ser nombrada como la autora.