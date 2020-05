Clavijo desautoriza a Alonso: “Con Fonsalía no hay debate”

Carlos Alonso, expresidente del Cabildo de Tenerife y actual portavoz de Coalición Canaria en la Corporación insular, sorprendió a propios (CC) y a extraños (PSOE, Fepeco, Casimiro Curbelo…) cuando señaló que “habría que dejar sobre la mesa infraestructuras como el puerto de Fonsalía, que habría que pensar si son necesarias o no”.

Este proyecto tiene más de 25 años y, del cual, ha hecho bandera Coalición Canaria, como le recordó ayer a Carlos Alonso, en Onda Tenerife, su compañero de partido, Fernando Clavijo, actual senador y expresidente del Gobierno de Canarias: “El puerto de Fonsalía no se debate, porque es un proyecto que está en el programa electoral de Coalición Canaria”, añadiendo que “la opinión de Carlos Alonso es muy respetable, como todas, pero es su opinión personal, no la del partido”, tratando de zanjar la cuestión. “Aunque ahora se puede reflexionar sobre cualquier infraestructura, lo cierto es que Fonsalía sigue siendo necesario para Los Cristianos, para el sur de la Isla y para La Gomera. No sabemos lo que nos deparará el futuro, pero hoy ese puerto sigue estando en nuestro programa electoral y que yo sepa no lo hemos cambiado”, comentó.

Clavijo también destacó la importancia de “la obra pública” para crear competitividad y empleo en la construcción, y lanzó un dardo al actual Gobierno de Canarias: “No entiendo por qué se han parado las licitaciones de obras”.

Carlos Alonso

Hace unos días, Carlos Alonso presentó un programa del grupo nacionalista en el Cabildo para relanzar la Isla de Tenerife, con un montante de 1.000 millones de euros. En el mismo, se recoge que “la necesidad de abrir una reflexión y un debate sobre la transformación del sistema productivo en asuntos como el fomento del teletrabajo, la inversión en infraestructuras como el puerto de Fonsalía, la mayor financiación de los servicios públicos esenciales, el impulso de sectores basados en el conocimiento y la creatividad o el acercamiento al continente africano”.

El proyecto del puerto de Fonsalía, hasta ahora, contaba con los apoyos de todos los partidos en el Parlamento de Canarias y Cabildo de Tenerife, excepto de Podemos.