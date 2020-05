El primer día de playa, sin avalanchas en Güímar, Candelaria, El Rosario y Arico

La fase 2 del desconfinamiento trajo la buena nueva para los tinerfeños de poderse dar, 72 días después del estado de alarma, un baño en el mar y reposar sobre la arena de la playa, aunque el hecho de ser lunes posibilitó que se se produjeran ninguna avalancha de bañistas, a pesar de que el día invitaba a un buen chapuzón, con temperaturas que en el sur de la Isla llegaron a alcanzar los 30 grados y con algo de calima en el ambiente.

La reapertura de las playas ha sido el principal objeto del deseo para los tinerfeños en esta fase 2, aunque con ella también han abierto sus puertas los centros comerciales, cines, teatros, parques temáticos y restaurantes de interior, si bien no han sido mucho los que han optado por abrir aún, sobre todo en aquellos lugares, como Arona, Adeje y Guía de Isora, que dependen tanto del turismo exterior y de los hoteles que los alojan, que permanecen cerrados.

En el Sureste de la Isla, la apertura de las playas al baño como ocio recreativo -ya se permitía como deporte- ha sido tranquila, sin agobios, con suficiente aforo para mantener la distancia interpersonal de dos metros que marcan las autoridades sanitarias y para cumplir con las propias exigencias que han marcado los distintos ayuntamientos, encargados de velar por la seguridad en las zonas de baños de su litoral.

En Güímar se produjo el primer incidente serio de la jornada.La Policía Local, sobre las diez de la mañana, comenzó a ordenar a varios bañistas que abandonaran la zona del muellito porque “el baño está prohibido”. La razón, que el alcalde, Airam Puerta, no había firmado el decreto de apertura, según él mismo confirmó. “Hemos tenido que variar ayer (por el domingo) varias cosas y yo no soy el que hace el decreto, sino el que lo firmo y me lo pasaron a firmar sobre las once y media de esta mañana (por ayer). Ahora haré un vídeo para explicar lo sucedido y a las tres de la tarde espero que estén abiertas las playas”, comentó el regidor que pidió disculpas por el malentendido creado a los vecinos.

Puerta, que desde el jueves había dicho que se abrirían diez zonas de baño este lunes y que habría un límite de aforo en las mismas, por lo que recomendaba a sus vecinos que “alquilaran ” una pequeña parcela de 4 metros cuadrados para garantizar que tenía sitio en la playa. Una reserva que se tenía que hacer a través de un código QR que se instalaba en la página web del ayuntamiento, sin embargo no funcionó. Según el alcalde porque “nos han sustraído el QR y han sacado publicaciones con él hasta que terminó colapsando la web municipal”, por lo que el consistorio se vio obligado ayer mismo a montar otra web (http://gestionplayasguimar.com ) para reservar esas parcelas en las ahora 13 zonas de baño “todas las que tenemos en el municipio, porque no queremos agraviar a nadie, con lo complicado que es organizar un servicio de vigilancia para todas ellas”, comentó.

Así, Puerta adelantó que ayer mismo contrató a una empresa de servicios para que realice la vigilancia de 10 a 19 horas, y que ayer mismo “los trabajadores contratados se estaban probando las tallas para que ya puedan comenzar su trabajo hoy mismo y nuestros vecinos puedan darse un baño con total garantía de seguridad”, aseguró.

El Rosario

En esto de reservar sitio en las playas mejor le ha ido a El Rosario, con sus calas de La Nea, Radazul o el charco de Tabaiba, donde nada menos que 10.000 peticiones se han contabilizado en la página web para reservar las tres horas de baño y sol. Tanto es así que toda la semana ya está ocupada, excepto la franja de 7 a 10 de la mañana. La asistencia ayer a La Nea y la playa del puerto de Radazul fue masiva, pero sin que se produjera ningún incidente destacable, cuando en verano se dan cita casi 5.000 personas.

El alcalde, Escolástico Gil, alertó ayer que ha habido hasta 700 intentos de hackear la página de reservas, pero “menos mal que la teníamos asegurada”, cuando ya se han recibido nada menos que 65.000 visitas.

Las personas que quieran bañarse en la playa de La Nea, en las playitas de Radazul o en el charco de Tabaiba deberán elegir alguna de las tres franjas horarias en las que estará permitido el baño o tomar el sol.

Candelaria y Arico

En Candelaria la oferta no fue cubierta por la demanda, a pesar de un gran día de playa. Los aforos restringidos de Puntalarga (235 personas entre las dos playas abiertas), Las Caletillas, Genaro y La Viuda, fue suficiente para que los candelarieros pudieran disfrutar del primer día de playa después de dos meses y medio. La gran novedad, con respecto a otras zonas, es que en las calas de Puntalarga los que así lo quisieran, podrían alquilar sombrilla y hamaca, una concesión de Costas a un particular. Eso sí, las duchas y lavapiés estaban cerrados.

En Arico tampoco hubo gran afluencia de público a sus calas, excepto en Abades. La playa larga de La Punta de Abona, por el fuerte viento, apenas recibió visitas, prefiriendo los vecinos de El Porís acercarse, por ejemplo, al muellito y a la pequeña y recogida cala de arena negra que resguarda.