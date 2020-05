María José Guerra dimite como consejera de Educación del Gobierno de Canarias

La consejera de Educación del Gobierno de Canarias, María José Guerra, ha presentado su dimisión del cargo, han confirmado a Efe fuentes del Ejecutivo canario.

La dimisión de Guerra se produce un día después de la renuncia del director general de Innovación, Ordenación y Calidad en Canarias, Gregorio Cabrera, por discrepancias sobre cómo se está llevando a cabo el proceso de desescalada en el sistema educativo en Canarias.

En declaraciones a Televisión Canaria, Guerra ha indicado que se pone “a un lado” si “comunidad educativa consideraba” que no era “la persona adecuada para pilotar la nave”.

“El escenario no es lo más fácil. No ha faltado diálogo, no ha sido la causa, nos hemos reunido con todos los sectores, dos veces en muchas ocasiones, y planteaban incluso algunas propuestas contradictorias entre sí”, ha dicho Guerra.

“Me hubiera gustado tener una visión más global de todo, la última semana dediqué mucho tiempo, quizás, al protocolo dedicado a las escuelas infantiles, pero creo que la conciliación es clave”, ha dicho.