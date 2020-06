Continúan las obras en La Tejita, 48 horas después de la orden ministerial

Al final van a tener razón los ecologistas, con ese juego de pasarse la pelota que tanto se ha utilizado con el expediente del hotel de cinco estrellas que el Grupo Viqueira ha comenzado a construir en la urbanización Costabella, en la playa de La Tejita, en Granadilla de Abona.

48 horas después de que el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico resolviera que la construcción tiene que pararse de manera cautelar hasta saber si invade o no la servidumbre de protección, lo cierto es que nadie ha ejecutado esa orden y las obras continúan en la zona. Además, sobre las grúas de construcción se mantienen dos activista por noveno día consecutivo, mientras un grupo de compañeros les apoyan desde abajo con manifestaciones casi a diario y exhibición de todo tipo de cartelería, que ayer fue quitada por los trabajadores de Viqueira, al estar situadas en la valla que delimita las obras del hotel.

En esos trabajos ha sorprendido los que se han realizado justo en la base de las dos grúas de 20 metros donde se encuentran situados los dos activistas, que las “asaltaron” el martes de la pasada semana a las siete de la mañana. Los operarios han construido una valla en la base de las grúas, no se sabe bien con qué intenciones, supuestamente para que los dos activistas, un hombre y una mujer, no puedan escapar cuando decidan bajar de las grúas, que seguramente será cuando se ejecute la orden ministerial y paralicen las obras de manera cautelar.

Una orden que no ha llegado al Ayuntamiento de Granadilla, como reconoce su alcalde, mientras que desde la Consejería regional de Transición Ecológica se extrañan de la tardanza en la paralización, recordando que al tratarse de administraciones estatales, es “la Demarcación Provincial de Costas la que tiene que ordenar al Ayuntamiento o a la Guardia Civil la ejecución de la orden”.

Brian Harrison, uno de los portavoces de la asociación Salvar la Tejita, entendía ayer que la comunicación que recibieron de la propia ministra Teresa Ribera, en la que reflejaba que había que revisar el expediente, bastaba, y “así se lo hicimos hacer llegar al Ayuntamiento vía telemática”, pero recibieron la callada por respuesta.

José Domingo Regalado

El alcalde de Granadilla de Abona, José Domingo Regalado, anunció que el Ayuntamiento paralizará las obras del hotel de La Tejita una vez reciba la resolución del Ministerio de Transición Ecológica, y siempre y cuando los informes jurídicos de la Secretaría General de la Corporación dictaminen que es la Administración competente para ordenar dicha paralización.

En una entrevista a Cope Canarias, el regidor señaló que se enteró de la resolución del Ministerio, ordenando la paralización cautelar de las obras, a través de una nota de prensa el pasado lunes y afirmó que hasta ayer todavía no había llegado, según le confirmó el secretario municipal.

Regalado ha insistido en que las obras tenían licencia, porque “contaban con todos los permisos de las distintas administraciones”. Además, aclaró que fue con posterioridad cuando se produjo la revisión del deslinde. En este sentido, indicó que habrá que esperar a que haya una resolución definitiva para ver cuál es la viabilidad del proyecto.

Preguntado por las declaraciones del consejero de Transición Ecológica, José Antonio Valbuena, que ha acusado al Consistorio de haber concedido la licencia “deprisa y corriendo”, el alcalde considera que son “desafortunadas e inciertas”, pues el expediente “lleva años tramitándose”. “Esto no se ha concedido en un mes; ha habido muchos años para un proyecto como éste”, apostilló.

Una vez la Corporación reciba la resolución del Ministerio de Transición Ecológica, Regalado ya ha dado instrucciones a la Secretaría General para que vea dicha resolución y se actúe conforme a derecho, y tendrá que decir quién es la Administración competente para ordenar la paralización de las obras: “Si es el Ayuntamiento, lo hará este, y si es otra Administración, lo hará otra, pero tiene que haber informes jurídicos antes”.