Valbuena: “El hotel de La Tejita es una burrada”

“El hotel de La Tejita es una burrada”, así de contundente se mostró José Antonio Valbuena, consejero de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias esta mañana en Onda Tenerife, tras advertir que “sin conocer la servidumbre de protección, tras la anunciada revisión del deslinde marítimo-terrestre por parte de Costas, el Gobierno no puede actuar, pero sí el Ayuntamiento de Granadilla, que debe paralizar las obras de manera cautelar hasta que se conozca ese deslinde”.

Valbuena fue más allá y dijo que “si yo fuera el promotor intentaría respetar un espacio como este, pero estos son promotores gallegos que viene de fuera y hacen lo que tienen que hacer y machacar lo que se encuentren por delante”, rehusando cualquier contacto con el Grupo Viqueira.

El consejero espera una pronta respuesta sobre ese deslinde que ponga luz en una obra que ha sido esta semana ruidosamente contestada por grupos ecologistas, tanto que dos de ellos permanecen encaramadas en las grúas de construcción del hotel desde hace seis días. “Según se nos informa van a resolver en breve el nuevo expediente y si se modifica en Madrid el deslinde que se elevó desde la Demarcación Provincial de Costas, el Ayuntamiento debe proceder a paralizar la licencia de obras”, mientras insiste el consejero que “los servicios jurídicos del Gobierno de Canarias nos han dicho que no tenemos ninguna capacidad para poder actuar en tanto y cuanto la actual servidumbre de protección no está siendo ocupada, otra cosa bien diferente es que con el nuevo deslinde esta cambie. Ahora, en primer lugar, el que tiene unas posibilidades claras para poder actuar es el Ayuntamiento de Granadilla, porque hablamos de una licencia urbanística, y aquí ha pasado de rositas. Si se da por buena la nueva delimitación, esa licencia hay que modificarla de cabo a rabo, porque no es válida cuando las condiciones van a modificarse y el Ayuntamiento sigue callado, cuando concedió, sospechosamente, la licencia de obras dos semanas antes de que se avisara que el deslinde iba a ser modificado. Y en segundo lugar, Costas debería haber procedido a una paralización cautelar, teniendo presente que hay un expediente vivo que puede variar sustancialmente la obra que se está ejecutando actualmente”.

El consejero entiende que hay un nuevo concepto de sostenibilidad en Canarias y apunta que “el hotel La Tejita es de alguna forma el siguiente elemento que hay que ponerle punto y final, como ya sucedió con el Mamotreto de Las Teresitas. En caso que la construcción sea nula, todavía queda mucho recorrido, y los promotores, como es lógico podrán reclamar alguna indemnización porque tenían los permisos concedidos, con una delimitación anterior que aún está en revisión”.

“Costas es una administración compleja y no son pocos los problemas que tenemos con las personas que están al frente de la Demarcación en Santa Cruz de Tenerife. Hay que hacer una renovación profunda en el equipo para que funcione la Dirección General de Costas en esta provincia. Con la ministra y la Dirección General de Costas las conversaciones son más fluidas y espero que esta semana sepamos de manera definitiva la revisión del deslinde, aunque depende de los abogados del Estado que han estado muy ocupados con las medidas del Covid-19”.

En caso de que el deslinde pase de 20 a 100 metros, Valbuena afirmó que “señalaremos al Ayuntamiento de Granadilla que la licencia no es válida y debe ordenar de ipso facto la paralización de toda la obra”.

Hotel de Abades

El consejero también fue muy claro sobre el proyecto de un complejo hotelero en Abades, en el municipio de Arico: “El proyecto no cabe en el planeamiento actual y ese complejo no cabe ahí. Entiendo que los promotores pecaron de imprudentes al tratar de vender un producto cuando siquiera tenían los parabienes legales para poder ejecutarlo, en alguna forma acostumbrados a otras épocas, en donde la consejería de Medio Ambiente estaba al dictado de lo que decían los grandes promotores”.