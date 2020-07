Adeje blinda a las familias más vulnerables

El alcalde de Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga, dio a conocer dos grandes proyectos que se llevarán a cabo en Adeje dada la situación coyuntural en la que se encuentran las familias más vulnerables tras la pandemia de la Covid-19. Se trata de dos iniciativas, Apoyo escolar y digitalización para el conjunto de menores en riesgo de exclusión social y el proyecto BIMA, focalizado en la atención de personas mayores para prevenir el deterioro físico y cognitivo.

“Estamos ante un proyecto transversal en el que se involucran dos grandes áreas, Bienestar Comunitario y Educación, cuyo fin es equilibrar las desigualdades que nos ha dejado el coronavirus”, explico el alcalde, quien además añadió “estamos asistiendo a personas que se encuentras en situación de clara vulnerabilidad y afecta directamente a mayores y menores”.

Rodríguez Fraga aclaró que “aunque no forma parte de nuestras competencias, entendemos que es nuestra responsabilidad proporcionar ayuda a estos sectores, porque no es lo mismo tener familia que no tenerla, no es lo mismo tener recursos que no disponer de ellos, por lo tanto, utilizaremos los que dispone el Ayuntamiento para que tanto menores como mayores en situación de vulnerabilidad estén atendidos”.

“Estas iniciativas, vienen a sumarse a las que ya estamos desarrollando en otras áreas, como puede ser en el apartado de juventud, playas, servicios sociales, cultura, atención a la ciudadanía, etc., nuestro único objetivo es generar bienestar en estos momentos de dificultad”, apostilló el alcalde.

Mediante el proyecto de apoyo escolar y digitalización se busca fortalecer la educación formal de la escuela, creando un espacio donde los niños y las niñas realicen actividades para mejorar su desempeño escolar. Para paliar la brecha digital se les dotará de material tecnológico con línea de internet y se fomentará la competencia digital para garantizar la autonomía personal en la ejecución de las tareas en caso de volver a un nueva cuarentena o confinamiento por la aparición de nuevos brotes.

El proyecto está destinado a mejorar las perspectivas escolares de los alumnos que se encuentran en situación de desventaja social o que presentan dificultades, escolarizados preferentemente en Educación Primaria, a través del trabajo o apoyo organizado en horario extraescolar para alcanzar tres objetivos fundamentales: mejorar los aprendizajes en las áreas de Lengua Castellana y Literatura y de Matemáticas en Educación Primaria.

Esta iniciativa educativa tendrá lugar durante la jornada matutina en julio, agosto y septiembre, pero no se descarta una ampliación una vez iniciado el curso escolar, en cuyo caso, la atención se realizará en horario vespertino. Con esto, se pretende dar cobertura al menos a 100 niños y niñas de Adeje, que serán evaluados tanto por el centro educativo como por el área de Bienestar Comunitario. Los horarios de las clases, que se impartirán en los centros culturales de cada barrio para evitar que las familias se desplacen de sus núcleos poblacionales.

Con respecto al proyecto de Bienestar Integral de las personas Mayores de Adeje (BIMA), se trata de un programa integral de prevención de los procesos degenerativos en el plano físico y cognitivo, que involucra la psicoestimulación cognitiva y la rehabilitación fisioterapéutica a personas mayores en su domicilio. Con ello se pretende prestar atención domiciliaria especializada para dar respuesta a aquellas personas mayores que presentan procesos de deterioro físico y/o mental, además de proporcionar orientación y apoyo a las personas encargadas de las tareas de cuidador/a en el entorno familiar. Entre los servicios que se tendrán en cuenta bajo esta iniciativa destacan el servicio de psicoestimulación, fisioterapia, refuerzo cognitivo y terapia ocupacional.

equipos cualificados

Dada la naturaleza específica de ambos proyectos, que se ejecutan de la mano de Cruz Roja, se contará con personal cualificado especialmente en las áreas necesarias. En este sentido, el Ayuntamiento ha utilizado una parte del superávit para poder llevar a cabo estas iniciativas, las cuales son de claro calado social. Además de personal docente, especialistas en primaria y pedagogía, se suman un profesional de la psicología, 2 fisioterapeutas, un terapeuta ocupacional y 3 educadores sociales.