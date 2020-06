Otra victoria más de los dos activistas de las grúas del hotel de La Tejita: libertad provisional

Otra victoria más (parcial), ayer, en los juzgados de Granadilla de los dos activistas que permanecieron desde el día 16 al 27 de junio encaramados en las dos grúas de construcción del hotel de cinco estrellas en La Tejita, obras que finalmente paralizó Costas por orden ministerial para revisar la servidumbre de protección.

La magistrada Sandra Peraza San Nicolás, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 3 de Granadilla de Abona, decretó la puesta en libertad provisional de los dos activistas, tras la vista celebrada a primera hora de la mañana.

Tras la apertura de diligencias previas, ayer prestaron declaración los dos implicados, que están siendo investigados por los delitos de usurpación, coacciones y desobediencia a los agentes de la autoridad, según informaron fuentes del TSJC.

La acusación particular, en nombre del grupo Viqueira, pedía el ingreso en prisión provisional y una orden de alejamiento. Ante esta petición, la autoridad judicial celebró la comparecencia que prevé el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Ante la oposición de la defensa y del Ministerio Fiscal a la petición de prisión provisional, la autoridad judicial decretó la puesta en libertad provisional, al considerar que “no hay riesgo de fuga, porque los investigados han comparecido voluntariamente a sus declaraciones en el Juzgado y han facilitados sus correspondientes domicilios”, se dice en el auto.

Según la jueza, “tampoco hay riesgo de obstrucción de la investigación abierta, porque no hay posibles pruebas que pudieran destruir. Y, por último, no se aprecia riesgo real de que reiteren el delito, “teniendo en cuenta que las obras se encuentran provisionalmente paralizadas por orden administrativa”, sentencia la magistrada.

En cualquier caso, la investigación contra los dos activistas continuará, por lo que el procedimiento judicial aún no está cerrado.

Viqueira responde

La empresa Viqueira, promotora del hotel de La Tejita cuya construcción se ha paralizado de forma cautelar en el municipio de Granadilla, indicó ayer ue ha suspendido el contrato con la constructora, subcontratas y proveedores, lo que implica el despido de los trabajadores.

Asimismo, tilda de “inconcebible” que deba afrontar un “episodio de alto riesgo” cuando el proyecto tiene licencia urbanística del Ayuntamiento de Granadilla y autorización del Gobierno de Canarias tras el informe favorable de Costas.

Por ello, avanza en un comunicado que va a ejercitar todas las acciones legales que correspondan contra la orden de paralización del Ministerio de Transición Ecológica, “manifiestamente ilegal y arbitraria”, dictada tras “ceder a las presiones de delincuentes que actúan al margen de la ley y trasladan a la sociedad declaraciones falsas y tendenciosas”.

En su opinión, los hechos ocurridos en las últimas semanas suponen un “gravísimo atentado” a los derechos y libertades de la empresa “por medio de amenazas y coacciones” que dejen sin efecto las autorizaciones administrativas de las obras.

“Además de dejarnos en una situación muy delicada, ha provocado multitud de ataques y agresiones contra el honor de nuestra empresa familiar, que cuenta con una historia de más de 60 años, más de 36 años en las Islas Canarias”, señalan.

Con todo, Viqueira insiste en que seguirá defendiendo el proyecto y acudirá hasta “las últimas instancias judiciales” frente a las “amenazas, coacciones, falsedades y ocupaciones ilegales” de los que se oponen al hotel y que han fomentado la “desobediencia” y el “incumplimiento” del ordenamiento jurídico.

Puedes leer el auto completo en este enlace.