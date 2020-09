Tenerife

Martín: “Tenemos que avanzar ya en la toma de decisiones, aún a riesgo de cometer errores”

El presidente ha indicado que la pandemia de covid-19 no va a desaparecer en breve y que aún tardará en desarrollase una vacuna. Sin embargo, advierte de que "no queda tiempo para poder proteger la temporada de invierno, que es prácticamente salvar o no nuestro futuro", apostilló