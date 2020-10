‘Rick Baker: creador de monstruos’ se instala en La Laguna

El Festival de Cine Fantástico de Canarias Isla Calavera, que celebra su cuarta edición del 13 al 21 de noviembre, expone en el antiguo Convento de Santo Domingo, en La Laguna, Rick Baker: creador de monstruos, una muestra dedicada a uno de los mejores maquilladores de la historia del cine y su paseo por la ciudad en 2019, cuando visitó la Isla para recoger el Premio Isla Calavera de Honor. Se trata de un conjunto de fotografías seleccionadas por el artista, ganador de siete premios Óscar.

Rick Baker: creador de monstruos, que podrá contemplarse hasta el 6 de noviembre, fue inaugurada por el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez; la edil de Cultura, Yaiza López Landi, y los codirectores del Isla Calavera, Daniel Fumero y Ramón González Trujillo. Baker es uno de los más destacados creadores de criaturas y maquillajes prostéticos, cuyo trabajo innovador revolucionó la industria del entretenimiento, dejando una huella imborrable en la cultura popular. Desde sus inicios en la televisión americana, pasando por su trabajo en las décadas de los 80, los 90 y 2000, la muestra realiza un recorrido por sus obras.

‘UN HOMBRE LOBO AMERICANO EN LONDRES’

El pionero del maquillaje cinematográfico Dick Smith fue su mentor al inicio de su carrera, que comenzó con colaboraciones en producciones como El Exorcista (1973) o la tv movie The Autobiography of Miss Jane Pittman (1974). Su impecable labor en 1981 para Un hombre lobo americano en Londres, de John Landis, supuso su primer Óscar al Mejor maquillaje, justo el año en que la Academia creó la categoría. Sus aportaciones al universo licántropo también incluyen Aullidos (1981); el mítico videoclip Thriller, de Michael Jackson; la serie Werewolf (1987-1988); Lobo (1994), con Jack Nicholson, y El hombre lobo (2010), con Benicio del Toro y Anthony Hopkins. También se convirtió en especialista en simios, a través de su participación en King Kong (1976), Greystoke (1984), Gorilas en la niebla (1988), Mi gran amigo Joe (1998) o El planeta de los simios (2001). En su filmografía, destacan, asimismo, filmes como La guerra de las galaxias (1977), Harry y los Henderson (1987), Men in black (1997), Hellboy (2004) y Maléfica (2014). Rick Baker se retiró en 2014 de la industria cinematográfica.