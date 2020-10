Urbanismo precinta el ‘parking’ del Hospital San Juan de Dios

La Gerencia Municipal de Urbanismo de Santa Cruz ha procedido al precinto del aparcamiento del Hospital San Juan de Dios por carecer de los permisos necesarios para destinar el edificio de dos plantas a estacionamiento. La orden firmada por el concejal responsable del área, Carlos Tarife, y a la que ha tenido acceso DIARIO DE AVISOS, da cumplimiento, por un lado, a la sentencia firme dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en la que se obliga a “el cese en el uso hasta tanto se obtenga la correspondiente autorización administrativa que determine la compatibilidad del uso de aparcamiento con la normativa urbanística”· Además, con esta orden, Urbanismo da por concluido el expediente abierto en la Gerencia por el mismo motivo, el de carecer de la documentación necesaria para el uso de los aparcamientos. Así, el pasado mes de marzo, la Gerencia comunicaba a la dirección del hospital la obligación de cesar la actividad “hasta tanto se tramite la comunicación previa de primera ocupación de edificaciones e instalaciones en situación de fuera de ordenación”. Una vez desestimadas las alegaciones presentadas a la citada orden, se ha procedido a su ejecución.

Por tanto, la ilegalidad de la edificación al carecer de los permisos necesarios para su puesta en funcionamiento son los que han llevado a Urbanismo a ordenar el precinto del citado aparcamiento, orden que debía ejecutarse el pasado 9 de septiembre de manera inmediata. Antes, la Gerencia dio a la Orden Hospitalaria San Juan de Dios un plazo de 72 horas para que procediera al ceso del uso del aparcamiento y retirara los vehículos del interior del mismo, hasta que, como se ha señalado, se tenga todo en regla. Tras ese plazo se procedió al precinto del edificio de aparcamientos.

Desde la Gerencia de Urbanismo confirman que en los próximos días se reunirán con los propietarios del parking para estudiar qué obras tienen que hacer para legalizar la edificación y su uso como estacionamiento.

Antecedentes

Fue en 2018 cuando se dictó la sentencia que obligaba al cierre del aparcamiento. Tras desestimar el Tribunal Superior de Justicia de Canarias las alegaciones a la misma, se tornó en firme en abril de 2019. En ese fallo se señalaba que “se procede también a acceder a la pretensión de que se acuerde el cese en el uso hasta tanto se obtenga la correspondiente autorización administrativa que determine la compatibilidad del uso de aparcamiento con la normativa urbanística, conforme al artículo 324.1 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias que se refiere no sólo a la construcción sino al uso del suelo como aparcamiento (con independencia de si ese uso es constitutivo o no de la actividad lucrativa).” A esto añadía que “…la procedencia de la suspensión de la actividad del parking hasta que no conste legalizada la actuación.”

En octubre del año pasado, la Gerencia de Urbanismo inicia un expediente de restablecimiento de la legalidad urbanística infringida “en relación al uso de aparcamiento, sin que conste la correspondiente autorización administrativa que determine la compatibilidad de dicho uso con la normativa de aplicación”. A finales de año se procedió a la resolución del expediente dictando el cese de la actividad de aparcamiento. A partir de ahí, se han ido cumpliendo con los plazos para la presentación de alegaciones, para, finalmente, ejecutar el precinto del citado estacionamiento.