Autismo Sur denuncia la falta de psiquiatras ante el diputado del Común

Hace unas semanas, Carmen Fernández denunció que no pudo entrar en un centro comercial porque su hijo de ocho años no llevaba mascarilla. No la llevaba porque las personas con autismo no lo soportan. El hecho, denunciado en DIARIO DE AVISOS, a raíz del propio vídeo-denuncia de Carmen, motivó poco después las disculpas del centro comercial y la posterior intervención del diputado del Común, interesado por conocer la problemática de esta enfermedad, una de las más silenciosas en nuestra sociedad.

Rafael Yanes, diputado del Común, acompañado por el adjunto primero, Felipe Afonso, visitó esta semana en Adeje la asociación Autismo Sur-Mi Lado Azul, cuya presidenta es precisamente Carmen Fernández, la denunciante del incidente antes relatado en una gran superficie comercial.

Carmen Fernández trasladó a los representantes de la Diputación del Común, los principales problemas a los que se enfrentan las personas con autismo y sus familiares. Destacó la falta de psiquiatras en el sur de Tenerife, que no existe adaptación para las aulas enclave en los colegios y por tanto no está siendo productivo ese proceso. También expuso la presidenta de Autismo Sur, que “no hay deportes que admitan personas con discapacidad”.

Rafael Yanes se comprometió a trabajar sobre esas tres peticiones concretas que le hizo llegar Carmen Fernández, manifestando que “en la visita de hoy me ha quedado claro que en la zona sur tiene mucho que mejorar en la atención a todas las personas con discapacidad. Tiene mucho que mejorar en la sanidad, ya que la dotación de psiquiatras en completamente insuficiente, así como las aulas enclave y hacer llegar a los ayuntamientos la necesidad de que en los colegios los niños con autismo puedan hacer deporte en condiciones adecuadas”, añadiendo que “voy a trasladar, lo antes posible, estas demandas de Autismo Sur al Gobierno de Canarias para que las condiciones de vida de las niños y jóvenes con autismo mejores en todos estos aspectos”.

Aunque la asociación inició su andadura en diciembre de 2017, no se inauguró su sede en Adeje hasta el año pasado, englobando al conjunto de padres, madres y profesionales de personas en el Trastorno Espectro Autista (TEA) busca proporcionar atención y asesoramiento familiar, con el proyecto conecTEA, donde se trabaja con profesionales terapéuticos desde la escuela hasta la casa, un servicio que se ofrece a todas las familias de la asociación.