‘Gambito de Dama’, la miniserie más vista de Netflix

Los éxitos más bonitos son los que nadie se espera. Estaba claro que apuestas fuertes de Netflix como The Crown iban a funcionar con un público que los espera y los conoce, pero son esas pequeñas sorpresas de la plataforma las que animan la temporada de series. No todo puede ser Stranger Things o Élite. Uno se deja cautivar con esas que no conoce. Ocurrió en marzo con Unorthodox, la miniserie alemana de tres episodios que se convirtió en un fenómeno sorpresa. Ha pasado este mes con Gambito de dama, la miniserie de la plataforma que se ha convertido en menos de un mes en el pelotazo que nadie esperaba.

Tal ha sido el fervor con la serie protagonizada por Anya Taylor-Jones, que la propia Netflix ha reconocido que ya es la miniserie más vista de la historia de la plataforma. Desde su estreno el pasado 23 de octubre ha sido vista por más de 62 millones de personas. Unas cifras que la ponen a la altura de películas originales como El irlandés. En los datos ofrecidos por la compañía se explica que ha entrado en el top 10 de 92 países, y que en 63 de ellos ha llegado a ser número uno. Hay que aclarar, que para ellos un visionado se corresponde a cualquier usuario que haya visto más de dos minutos de un episodio, lo que consideran que no es un pinchazo ‘casual’ y que tras ese tiempo es porque han ganad su atención.

