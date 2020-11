Güímar se moviliza ante los recortes del personal de Correos

El Ayuntamiento de Güímar trabaja junto a los sindicatos y a los representantes de los trabajadores para evitar la suspensión de dos plazas de Correos en el municipio, pese a que, al mismo tiempo, la Policía Local prohibió ayer por la mañana una concentración de apoyo a los trabajadores en la plaza de San Pedro, en la que estuvieron presentes miembros de los tres partidos de la oposición y ninguna de los dos que gobiernan (PSOE y CC).

A finales de octubre, la Dirección General de Correos ordenó desde Madrid la suspensión de dos plazas de trabajadores de Correos de Güímar, lo que perjudicó, de igual forma, a los municipios vecinos de Fasnia y Arafo.

Desde ese momento, los trabajadores de Correos de Güímar se pusieron en contacto con los sindicatos (Comisiones Obreras, UGT, Sindicato Libre e Intersindical Canaria) y con los representantes de los trabajadores para llevar a cabo una reivindicación en contra de esta resolución debidamente notificada.

Ayer, a raíz de la convocatoria promulgada por parte del alcalde Airam Puerta, se acercaron al Consistorio los sindicatos y representantes de trabajadores mencionados, además de la portavoz de Ciudadanos de Güímar, Raquel Díaz, y demás integrantes del órgano de Gobierno para emprender acciones conjuntas contra la resolución de esta entidad pública. El objetivo de estas acciones es lograr el mantenimiento de las plazas que se quieren suprimir, necesarias para asegurar un servicio postal universal de calidad.

Se acordó entre todas las partes reunirse el jueves para la aprobación de una moción institucional reivindicando todo lo anterior para hacer las presiones correspondientes y lograr el encauzamiento de la situación, aunque Raquel Díaz (Cs) considera que “ya es tarde”.

Ante lo ocurrido, el alcalde comentó que “en ningún momento, a pesar de las críticas, este grupo de Gobierno se ha planteado despreocuparse de este drama social en defensa de los trabajadores y trabajadoras, y, por lo tanto, emprenderemos cuantas acciones sean necesarias para exigir a Madrid la revocación de este acuerdo que deteriora la plantilla de trabajadores de este importante órgano público, que con insistencia trabaja todos los días en beneficio de los pueblos de Güímar, Arafo y Fasnia”.

Puerta añadió que “seguiremos trabajando para evitar la merma de personal por parte de Correos en Güímar”, recordando que “el municipio ya cuenta con 21.256 habitantes y no el equivocado padrón que manejan desde Correos, por lo que no se entiende una merma de personal, más bien todo lo contrario”. Asimismo, se acogió a las palabras que han manejado los trabajadores en sus protestas, que comenzaron la semana pasada con paros de 20 minutos y ayer con una concentración que no pudo contar con más gente porque “no nos la han dejado organizar”.

Los trabajadores agradecieron el apoyo de las portavoces de CS,PP e IU, Raquel Díaz, Carmen Luisa Castro Dorta y Nayra Caraballero, respectivamente, y señalaron que “fueron las únicas que se presentaron, mientras que el alcalde Airam Puerta ni apareció por San Pedro. No está para el pueblo ni para los carteros”, dijeron antes de reunirse con él.

Faltó el permiso de Salud Pública para permitir la concentración

La Policía Local de Güímar impidió una concentración en apoyo a los trabajadores de Correos de Güímar, acogiéndose a las normas sanitarias, al faltar el permiso de Salud Pública que la autorizara. Los carteros, aún así, recibieron el apoyo del PP, Ciudadanos y Sí se puede-Izquierda Unida.