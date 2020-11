Ramis debuta en el banquillo blanquiazul con la esperanza de empezar a levantar el vuelo

Luis Miguel Ramis se estrena esta noche como entrenador del CD Tenerife en el Estadio de los Juegos del Mediterráneo. Sin apenas tiempo para haber conocido a sus nuevos pupilos, el técnico tarraconense debutará frente al que fuera su club, la multimillonaria UD Almería, un equipo que ha sido capaz de sumar 20 puntos en las últimas ocho jornadas.

Ramis llegó a la Isla el pasado martes y, sin tiempo que perder, cogió las riendas del equipo teniendo por delante esta misma semana dos compromisos sumamente importantes. El primero el de esta misma noche frente a su exequipo, al que dirigió en 28 encuentros en las campañas 2016-17 y 2017-18.

Ramis apenas ha tenido dos entrenamientos para preparar el partido de su debut, por lo que su primer once inicial es una incógnita. No obstante, no se espera que haga una revolución, dado que apenas ha tenido tiempo para incorporar su metodología al equipo.

Lo que sí ha deparado sorpresas fue su primera lista de convocados, formada por 25 futbolistas. En ella figuran cinco jugadores del fútbol base tinerfeñista: Jorge, Víctor, David, Dylan y Félix. La convocatoria previa es la formada por Ortolá, Alex Muñoz, Bruno Wilson, Vada, Jacobo, Nono, Suso, Bermejo, Dani Hernández, Carlos Ruiz, Pomares, Aitor Sanz, Shashoua, Joselu, Fran Sol, Manu Apeh, Moore, Zarfino, Šipcic, Ramón Folch, Jorge, Víctor, David, Dylan (35) y Félix (36).

El técnico tarraconense no podrá contar en su estreno con el argentino Valentín Vada, que se perderá el choque por la cláusula en el contrato de cesión que firmó la entidad tinerfeña con la UD Almería.

Tampoco viajaron los canteranos Alberto Jiménez y Javi Alonso, quienes están suspendidos provisionalmente de empleo tras estar presentes en la noche anterior a un entrenamiento en un local de alterne, que, además, fue desalojado por la Policía, porque se incumplían las medidas sanitarias.

También causa baja Otar Kakabadze, quien sigue en aislamiento después de haber sido contacto estrecho con un positivo por coronavirus durante la concentración con la selección de su país.