Solo se aprueba una moción de 17 que llevó el PP al Pleno que solicitó en Güímar

El Pleno extraordinario que solicitó el PP en Güímar se celebró ayer al mediodía, incumpliendo los 10 días después de ser solicitado (5 de noviembre). Por la tarde se celebró el ordinario.

Solo una de las 17 propuestas que presentaron los populares en la Casa de la Cultura sobre inversiones con el remanente positivo fue aprobada, ante la negativa del grupo de Gobierno (PSOE-CC), ni siquiera cuando había consenso en considerar grave la inversión urgente (200.000 euros) que necesita la piscina municipal ante las deficiencias de la cubierta, que el propio alcalde, Airam Puerta, calificó de “urgente”, aunque no de “emergencia”. El regidor se comprometió, eso sí, a pedir financiación al Cabildo, quien encargó la obra de una piscina que nació mal y sigue peor. La secretaria municipal recordó que el Cabildo nunca ha contestado a los requerimientos sobre esa instalación.

Beatriz Perdomo, concejala de Hacienda, recordó que de los 17 proyectos presentados por el PP y debatidos uno a uno, solo nueve estaban redactados, y se preguntó que “si eran tan importantes” por qué “no los realizaron cuando gobernaban”, uno de ellos reconvertir el terreno Mariano Díaz, de Tasagaya, en un espacio multifuncional que compatibilice la práctica del deporte vernáculo con otras modalidades deportivas, culturales y sociales, que costaría unos tres millones de euros “un gasto excesivo”, dijo Perdomo.

La única propuesta aprobada fue la de convocar un concurso internacional de ideas para diseñar y construir un centro de visitantes en el suelo dotacional del plan parcial de El Puertito, vinculado a la reserva del Malpaís.

Pleno ordinario

Por la tarde se celebró el pleno ordinario, donde de nuevo el grupo de Gobierno trató de sacar las mociones presentadas por la oposición, como algunas del PP y Ciudadanos, de manera institucional, tratando de restar méritos a los proponentes, como la que defendió Raquel Díaz para que la línea 120 de Titsa fuera directa a Santa Cruz y no pasara por Candelaria, como ahora, o una sobre la de Correos, del PP, en la que se exigía evitar los recortes anunciados de dos carteros en el municipio.

Al final esta moción institucional quedó de esta manera: 1. Instar a la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos el que no se lleve a cabo la reducción del número de efectivos de la plantilla actual en Güímar, manteniendo el número de carteros existente e, incluso, aumentándolo. 2. Instar a la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A. el que garantice la financiación adecuada en Güímar, en aras a mantener un servicio postal que cumpla con los parámetros adecuados de calidad para los ciudadanos y durante cinco días de cada semana. 3. Reforzar la figura del “cartero rural” y la labor desarrollada por los mismos, animándoles a que sigan realizando su trabajo, con la profesionalidad que vienen demostrando, en una de las mayores empresas públicas del país, que debe seguir siendo operador postal de referencia y ocupando un lugar estratégico en el ámbito de los servicios públicos prestados a los ciudadanos.

La moción de Ciudadanos sobre la falta de efectivos de la Policía Local no fue aprobada, al votar en contra los ocho concejales del grupo de Gobierno -no estaba presente Haridian Martín- y abstenerse Sí se puede, frente a los siete votos a favor del PP y Raquel Díaz, la proponente, quien en la moción que entró por Urgencia, pedía el incremento de plazas en la convocatoria a diez y no a cinco como ha anunciado el Gobierno, cuando “tenemos actualmente solo 24 plazas cubiertas de las 32 existentes”, además de incrementar la partida presupuestaria a esa área para cubrir esas plazas. Raquel Díaz expuso que “por el ratio de 1,6 policías por cada mil habitantes, que al ser Güímar un municipio disgregado pasaría a 2 – debería tener 40 guardias, siete oficiales, un inspector y un subinspector”.