David Godoy: “Ni hay una purga en Arona ni expulsiones en las Juventudes Socialistas”

David Godoy Suárez, diputado majorero en el Parlamento de Canarias y presidente de las Juventudes Socialistas de Canarias, descartó ayer que “se haya hecho purga alguna en Arona”, en referencia a las declaraciones recogidas en DIARIO DE AVISOS de Jorge Alayón y Fabián Múñoz, miembros de las JJ.SS. de Arona, quienes denunciaron que habían sido expulsados como represalia por defender al alcalde Mena, aún en litigio con el PSOE por la expulsión como militante.

Godoy expuso que “lo que ha sucedido en Arona ha sucedido de igual manera con otros cincuenta militantes en Canarias, tras la auditoría que realizó en enero la Federal de Juventudes Socialistas sobre el pago de cuotas y que fue comunicado a los incumplidores en octubre”.

Tanto Jorge Alayón como Fabián Múñoz comentaron que habían sido apartados de la ejecutiva local de Arona por “una purga”, nombrando el exsecretario de las Juventudes aroneras a Yolanda Mendoza, secretaria general de la organización en Tenerife y también diputada regional, como la impulsora de esa expulsión, que desde los órganos superiores desmienten.

David Godoy también desmiente que ya esté elegido Luis Miguel Pereira, militante de Adeje, como presidente de la gestora que “se tiene que crear”, como también se hará en Güímar, donde la secretaria local ha incumplido el pago de las cuotas y no ha querido afiliarse de nuevo, según comentó el secretario regional.

El escrito que se le envió el 22 de octubre a Jorge Alayón y habla de “la baja por impago en la organización”, recordando en la misma notificación que “el error del impago de las cuota de 2018 no se puede subsanar, pero puedes tramitar una nueva ficha de afiliación a través de la agrupación municipal más cercana o a través del sistema de afiliación online”, algo que Jorge Alayón no ha hecho y por lo que ha dicho, no piensa hacer, al considerarse “expulsado” por “menista”.