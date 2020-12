Isla Calavera premia como mejor largometraje a ‘Cosmética del Enemigo’

El Festival de Cine Fantástico de Canarias Isla Calavera ha ofrecido entre el 10 y el 13 de este mes el programa de proyecciones de su cuarta edición, celebrado de manera presencial en Multicines Tenerife, en La Laguna, gracias al patrocinio del Gobierno de Canarias, Canarias Cultura en Red, la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de La Laguna y la Sociedad de Desarrollo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, entre otros colaboradores públicos y privados. El palmarés ha quedado muy repartido en esta edición especial, en la que el público ha disfrutado del mejor cine fantástico, con mascarillas y aforos limitados.

Cosmética del enemigo, de Kike Maíllo, arrasó, logrando el Premio Isla Calavera al Mejor Largometraje, “por su perfecto ensamblaje”. En opinión del Jurado, “dosifica la tensión con un dúo de antagonistas en sintonía, todo ello sobre un guion bien construido y circular”. También logró el Premio a la Mejor Actriz para Athena Strates, “por su capacidad de vertebrar el desarrollo de la historia haciéndola evolucionar de forma versátil”; además del Premio del Público al Mejor Largometraje.

La película Alone se llevó el Premio a la Mejor Dirección para John Hyams, “quien realiza una sensacional utilización de los exteriores a través de un ritmo muy bien construido”. Su protagonista, Jules Willcox, consiguió una mención especial del Jurado “por su interpretación, entrega física y por haberse dejado la piel en el rodaje, además de por representar el terror que padecen las miles de víctimas de la violencia de género”.

El Jurado otorgó el Premio Isla Calavera Jack Taylor al Mejor Actor ex aequo y premió, por un lado, a Sylvester McCoy, de The Owners, “por mostrar la maldad del ser humano en un entorno costumbrista”, y, por otro, a Saturnino García por realizar enVampus Horror Tales “una ecuación magistral entre el terror y el humor, aportando la veteranía y el carisma que sirve de punto de unión a cinco historias diferentes”.

El Premio Isla Calavera al Mejor Guion fue para Unearth, de Kelsey Goldberg y John C. Lyons, “por mezclar genialmente un mensaje ecológico en la América profunda y una situación económica desesperante”.

El filme coreano de zombis Península fue galardonado con el Premio Isla Calavera Colin Arthur a los Mejores Efectos Especiales, “por su excelente recreación de una sociedad postapocalíptica”.

Asimismo, el galardón al Mejor Cortometraje fue para Dar-Dar, “un cuento bellamente macabro, con unos efectos especiales y una atmósfera increíbles’”.

El Jurado de cortometrajes otorgó una mención especial a Whence comes the rain, de Elio Quiroga, “porque expresa de forma magistral la opresión a la que se ven sometidos aquellos que quiere ser libres”.

Por su parte, el Premio del Público al Mejor Cortometraje fue para Eco, de Aitor de Miguel Gutiérrez.