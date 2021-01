Arranca la segunda ventana de fichajes de la temporada

Ramis lo advirtió la pasada semana: quiere fichajes para todas las líneas. Empezando por la portería y acabando por la delantera. El CD Tenerife necesita apuntalarse en esta segunda ventana de incorporaciones de la temporada 2020/2021, que arrancó ayer mismo, pero Juan Carlos Cordero, director deportivo del cuadro tinerfeño, acude a él con escaso margen de maniobra. Aún así llegarán varios refuerzos, pero todo va a depender del número de jugadores que salga.

En ese capítulo es donde verdaderamente tiene que emplearse a fondo el máximo encargado de la parcela deportiva de la entidad. Si no salen varios futbolistas, no llegarán fichajes. Así de claro.

Esto es provocado porque LaLiga redujo aún más el límite salarial, al no existir la previsión que haya público en los estadios en la segunda vuelta, como habían previsto en verano. Por esto, todos los clubes tendrán complicado fichar. Además, este mercado de invierno es complicado y todos los equipos buscan ese llamado mirlo blanco.

Volviendo al tema de las bajas, en el Tenerife hay jugadores como Vada, Kakabadze o Joselu que tienen todas las papeletas para abandonar la Isla en las próximas semanas. Mientras tanto, casi cada día surgen nombres.

El último es el de Sergio González, jugador del Cádiz que no ha jugado en la primera vuelta con los de Cervera. El centrocampista se encuentra sin ficha desde el inicio de la competición después de no aceptar la propuesta del club de irse cedido, según informó ayer El Desmarque. El jugador se quedó sin ficha y desde entonces entrena con normalidad con sus compañeros, pero no tiene ritmo de competición. Podría interesar a otros equipos de Segunda.