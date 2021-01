Doria Anatolia Ramos González: “Que se vacunen y se dejen de tonterías, esto no mata a nadie”

Doria Anatolia Ramos González, de 84 años, fue la primera persona en Canarias en recibir la vacuna contra la COVID-19, que le fue administrada en el centro sociosanitario del Hospital Nuestra Señora de Los Dolores, de La Laguna, dependiente del IAAS del Cabildo de Tenerife.

Doña Anatolia Ramos ha contado cómo ha sido su experiencia al recibir la segunda dosis de la vacuna Pfizer. Ha dicho: “La verdad es que ha sido buenísima, sin mareos, apenas noté el pinchazo y no me ha dolido. Es como si no me hubiera puesto nada”.

Relata además que estos días anteriores, tras la primera vacuna no ha estado mareada, no ha tenido fiebre y “todo ha estado bien”.

Doria Ramos ha vuelto a enviar un mensaje a todos “para que se vacunen, y que se dejen de tonterías, esto no mata a nadie”, ha dicho sonriendo. ”Tienen que vacunarse, ponerse todo lo que haga falta, porque esta enfermedad sola no se cura”. “Yo siempre he tenido mi tratamiento y nunca lo he dejado”, ha recordado.

Este, el momento. Doña Anatolia, la primera persona en ser vacunada en Canarias contra la COVID-19, recibe la segunda dosis. Enhorabuena. Sus aplausos y sonrisa reflejan el ánimo de quien sabe que las cosas irán a mejor. Mi agradecimiento a todo el Servicio Canario de Salud. pic.twitter.com/mE3yxEvNXi — Ángel Víctor Torres (@avtorresp) January 17, 2021

Ahora se muestra muy ilusionada y con ganas de que llegue el próximo domingo para poder volver a recuperar la normalidad habitual antes de la pandemia, que era salir del centro los fines de semana con su hermana, salir a comer y visitar a la familia.