Fasnia, de ‘reality show’

Fasnia es de esos municipios que apenas sale en los papeles, más allá de algún suceso que se produzca en su entorno. No tiene el glamour de los cascos históricos de Garachico o La Laguna, ni el dinero de los emporios turísticos de Adeje o Arona. Solo aspira a que su gente no siga abandonando el pueblo, que pueda restaurar su viejo cine y que Costas le haga caso a Los Roques. No es mucho pedir, pero no resulta fácil lograrlo.

Sin embargo, en los últimos tiempos, Fasnia ha descubierto el turismo rural y algunas de sus viviendas se han convertido en platós de cine. Fasnia, casi olvidada en Tenerife, no lo está tanto allende los mares, aunque solo sea a través de la gran pantalla o la pequeña de la televisión.

Desde hace unas semanas, un equipo de una cadena de televisión alemana se encuentra realizando los preparativos técnicos para grabar en Las Casas del Camino Real, un espectacular complejo de turismo rural, un reality show al estilo de La Isla de las Tentaciones, señala el alcalde, Damián Pérez Viera, aunque matiza que “no se trata de tetas y culos”, aunque este programa esté protagonizado por una docena de jóvenes alemanes que convivirán durante tres semanas a partir de finales de febrero cuando se comience a grabar las 24 horas del día, con unas 300 personas trabajando en la producción. Ya está instalado en el cercano campo de fútbol parte de la productora, con lo que económicamente, esto supone para el municipio, señala el alcalde, que recuerda que en Las Casas del Camino Real se han grabado series de la televisión francesa y la película española Felices 140, protagonizada por Maribel Verdú.

La cadena RTL II suspendió el año pasado, por la COVID-19, la tercera edición del Love Island que iba a grabar en Mallorca y ha decidido trasladarlo a Tenerife por su menor índice de contagios, aunque no ha querido desvelar si realmente se trata de este programa u otro similar, aunque si hemos sabido que habrá otras localizaciones en la Isla.

En Love Island los participantes están bajo vigilancia de cámara las 24 horas del día, el objetivo es seguir siendo parte de una pareja sentimental a medida que nuevos concursantes se infiltran en la villa, tentando a los solteros lejos de sus compañeros originales. Quien no encuentre pareja será expulsado. La pareja ganadora se llevará un premio de 50.000 euros. Original de la ITV inglesa (2015), tuvo en 2019 una audiencia del 6,8% en Alemania. Y ahora también lo realizará Atresmedia (Neox) en España, con Cristina Pedroche de presentadora.

Un sitio histórico

Las Casas del Camino Real de Fasnia son una antigua hacienda rural del siglo XVII asentada al pie de lo que fuera la principal vía de comunicación de los pueblos del sur de la isla: el antiguo Camino Real de Piedra.

La Hacienda, coronada en cruz como las grandes fincas canarias, está constituida por una casa principal erigida en 1648 por la familia Delgado Mejías y una serie de dependencias, que van desde un antiguo secadero de tabaco a bodegas, establos y almacenes, hoy, tras la reconstrucción en 2010, convertidos en pequeñas viviendas vacaciones para la estancia de unas 25 personas, con servicios comunes, como una piscina infinita de atalaya sobre el mar.

Según el historiador Octavio Rodríguez Delgado, el Caserío del Camino Real fue comprado en 2006 por la sociedad Tágara-Tenerife S.L -cuyo administrador es el conocido notario Nicolás Quintana Plasencia- a Soledad Rodríguez Llombet y Encarnación Quintana Rodríguez y la parte de Francisco Tabares de Nava y Rodríguez de Azero. Desde entonces, la propiedad de todo el caserío volvió a estar unificada en manos de un solo dueño, tras 163 años de segregación (1843-2006).