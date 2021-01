Patricia Fernández: “El Polígono San Jerónimo, en La Orotava, está totalmente abandonado”

Su salto a la política fue por casualidad e impulsada por Manuel Domínguez ya que hasta entonces, ni siquiera estaba afiliada al Partido Popular (PP) aunque confiesa que siempre “fue de derechas”. Lo hizo al año de estar en política y actualmente no solo es la portavoz del grupo municipal en el Ayuntamiento sino la presidenta del comité local de La Orotava que, subraya, “goza de muy buena salud”. Entre otros motivos, porque cada vez se suma más gente que quiere participar en el proyecto y trabajar y ese es realmente su objetivo, “dejar un buen equipo y que el PP en La Orotava funcione”.

-Es empresaria de la construcción, un sector en el que no abundan las mujeres, precisamente. ¿Le costó hacerse un hueco?

“Por una parte sí y por otra no. Vengo de una empresa familiar y cuando vas trabajando como una hormiguita al final te haces el hueco sola. Cuesta más en ciertos ámbitos, pero si trabajas bien y vas de frente, no tienes problemas en ese sentido”.



– ¿Se lo pensó mucho cuando Manuel Domínguez le propuso encabezar la lista del PP en La Orotava?

“Lo pensé durante unas semanas porque era un cambio complicado. No solo porque pasas del ámbito privado al público sino porque tu vida se expone, y hay cosas que salen a la luz que no tendrían por qué. Finalmente le hice caso a mi padre, que me dijo: “Cuando un tren pasa por delante hay que cogerlo porque tiempo de bajarte ya tendrás”. Me lancé y aquí estoy, todavía muy nueva hasta el punto de que me considero políticamente incorrecta porque me ha costado mucho medir las palabras. Vengo de un ámbito privado donde si tienes que protestar, protestas, en cambio en política tienes que medir todas las situacioneso”.

-¿Considera que la Corporación local hizo un buen trabajo en equipo durante la pandemia?

“Sí. 2020 no fue un año de hacer política sino de ir unidos todos juntos para hacer frente a los problemas que tiene el municipio, como una tasa alta de paro y los servicios sociales desbordados y si no nos unimos y sumamos, no camina. Estoy contenta porque todo lo que aportó el PP para el pacto de reactivación firmado por todos los grupos políticos se aceptó”.

– ¿Qué cambiaría de ese plan?

“La burocracia administrativa, porque es muy lenta y hay ciertas cosas que hacen falta, como las ayudas para los comerciantes, los gimnasios y las pymes pequeñas y aún así, llevamos un año con las bases. Trabajar se trabaja, pero son tantos los pasos que se exigen que va todo muy despacio. Ahí es donde más me puedo quejar, porque de seguir así las ayudas van a llegar cuando ya no hagan falta”.

-¿Qué balance hace de este primer año y medio de mandato?

“Muy positivo, porque he aprendido, voy aprendiendo y como oposición, estamos sumando con el grupo de gobierno y al mismo tiempo, fiscalizando lo que no vemos bien”.

-¿Y del gobierno de La Orotava?

“Es positivo porque viene en una línea de continuidad desde hace muchos años, aunque yo cambiaría algunas cosas que considero necesarias. Por ejemplo, invertir más en obras, porque las calles se encuentran en muy mal estado y el polígono San Jerónimo, que es el pulmón económico del municipio, está totalmente abandonado, desde los jardines hasta la carretera. También hay que dar más apoyo a los agricultores y ganaderos y a la universidad privada, y fomentar la inversión en I+D+I, porque todo ello creará empleo”.

-El PP siempre ha sido minoría en el Ayuntamiento villero, ¿confía que en el próximo mandato cambien los resultados?

“Sí, porque además tenemos que romper con CC. Aunque no sé si estaré en las próximas elecciones, tengo un buen equipo detrás, con gente muy preparada y muchas ganas de trabajar”.

-Si dependiera de usted, ¿le gustaría volver a encabezar la lista de su partido en las próximas elecciones municipales?

“Por supuesto, porque además me gustaría terminar el trabajo que he empezado”.

-¿Espera que el alcalde saldrá exento del caso Grúas por el que está siendo investigado?

“Espero que sí, porque estar acusado de algo así no es nada agradable. Si es culpable o no, ya lo determinará el juez. Espero que salgan todos inocentes porque al final, no se ha llevado nada para su bolsillo, es una decisión que se tuvo que tomar en su momento”.