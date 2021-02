Archivan la querella de Blas Acosta contra Agustín Marichal

La querella, por supuestas injurias y calumnias, que en agosto presentó Blas Acosta, presidente del Cabildo de Fuerteventura, contra el expresidente del comité local del PSOE de Arona, Agustín Marichal, ha sido archivada.

“Esa denuncia no tenía recorrido, no me sorprende nada, además me quedé corto en todo lo que dije aquella vez en la radio, por eso ahora quiere irse al Senado”, señaló ayer Marichal sobre Blas Acosta, a quien acusó de “estar detrás de una turbia operación urbanística en Arona”, además de querer, en su opinión, “controlar la gestión urbanística del municipio” que preside José Julián Mena. A este último Agustín Marichal defiende a capa y espada ante la expulsión del PSOE, porque “Luis García (exconcejal de Urbanismo) llevó al Juzgado papeles en donde hablaba de la visita continuada de abogados de empresarios al Ayuntamiento, como si eso no fuera normal”, declaró Marichal.

Después de sus acusaciones contra Blas Acosta y en defensa de Mena fue expedientado por el PSOE, que determinó una inhabilitación de tres años para cargo orgánico o público, pero no le expulsó del partido,como sí hizo con el alcalde aronero.

“Ese expediente está recurrido ante la Justicia y me darán la razón como se le darán a Mena, estoy seguro que vamos a tener alcalde para rato”, aseguró el empresario hotelero, quien mantiene la crítica hacia su partido, porque “lo que han hecho con Mena es un atropello, cuando deberían haber puesto a los concejales y concejalas en cintura”.

“Yo de estos que dirigen el PSOE a nivel regional me lo creo todo, pero espero que no tengan la vergüenza de designar a este personaje (Blas Acosta) como senador”, afirmó.