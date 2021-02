El barrio del Carmen de Arafo celebra la Sardina dedicada a los Pantoja

El Carmen Se Mueve eligió a la familia Pantoja como temática para la décima edición del Entierro de la Sardína Espíritu Crítico El Carmen 2021, que tendrá lugar el próximo sábado, día 6, a partir de las cuatro de la tarde. Esta temática de Isabel Pantoja y familia viene a sumarse a las iniciativas anteriores, como las dedicadas al Cacique de Arafo, Servicios Sociales, Tejero, Carreras Ilegales de Motos en Los Loros, Donald Trump o no oigo no veo no hablo.

“Nuestra crítica va dirigida a la sociedad que deja de hacer otros menesteres, y que consume en exceso prensa amarilla, en detrimento de otras satisfacciones personales y la practica de actitudes que favorezcan valores positivos en la sociedad”, señaló Arnaldo Flores, representante de la asociación Mi Barrio El Carmen Se Mueve.

El entierro de la Sardina cuenta con el apoyo de las concejalías de Fiestas y de Servicios Generales y la Polícia Local de Arafo. En esta edición debido, a la COVID-19, la sardina irá sobre una grúa recorriendo las principales calles del municipio, siendo su salida a las 16.00 horas desde Playa de Lima, hasta la plaza del Carmen, llegando a las 20.00 horas, para quedar expuesta en la plaza, conjuntamente con las sardinas elaboradas en la asociación y otros colectivos vecinales más.

Se invita a los vecinos a asomarse a las ventanas, puertas y balcones para disfrutar de Isabel Pantoja, cuando se cumplen 35 años de su visita a Arafo, invitada por el alcalde, Domingo Calzadilla. El diseño del cartel oficial es de Damián Renzo Ferrer Padilla y el de la sardina, de Yessica Álamo Gopar.