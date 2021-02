La oposición de cuatro vecinos obliga a REE a pasar el tendido por El Picacho

“Arrojamos la toalla”, así de contundente se mostró Antonio Alberto Delgado, presidente de la Asociación de Afectados de Red Eléctrica en Tenerife (Asafrate), ayer en Onda Tenerife, al referirse a la imposibilidad de ejecutar el trazado consensuado por esa asociación y REE para que el nuevo tendido de la denominada Línea aérea/subterránea de transporte a 220 KV doble circuito S.E. Caletillas (Candelaria)-S.E. El Rosario (Geneto) pase por la montaña El Picacho, símbolo de Barranco Hondo.

Tras lograr modificar el primer trazado, que incluía torretas en esa singular montaña, ahora se tendrá que volver al mismo por la negativa de cuatro vecinos -de 162 que forman la asociación- que se oponen a que el trazado pase por sus tierras.

“Algunos han preferido que no les tocaran 89 metros cuadrados en una ladera con el 34% de desnivel que perder otros 400 metros”, dijo Delgado, que dejó claro que “no podemos ir en contra de los intereses de esos vecinos. Ellos tendrán sus razones, pero ahora REE, Gobierno de Canarias y Ayuntamiento ejecutarán el trazado original y se instalarán las torretas en El Picacho, aunque no afectará al suelo urbano, excepto a una casa cerca del campo de fútbol”, manifestó el representante de Asafrate, que se mostró dispuesto a dimitir, porque “ya no tenemos contra quién manifestarnos, solo contra esos cuatro vecinos, y no lo vamos a hacer”, sentenció.