Ramis aprueba la labor de Cordero en el mercado de fichajes

Conocedor de que no fue un mercado de fichajes fácil de abordar, Luis Miguel Ramis aseguró ayer que está contento con los fichajes que Juan Carlos Cordero concretó para apuntalar al equipo. “Hemos mejorado algunos puestos. Juan Carlos Cordero y el club han hecho un esfuerzo”, sostuvo el preparador durante la rueda de prensa previa al partido de mañana en Vallecas.

Era consciente de que para que se produjeran llegadas, antes debían salir varios futbolistas. “Han surgido opciones para que llegasen tres futbolistas y entra dentro de las conversaciones que habíamos tenido el cuerpo técnico con la dirección deportiva. Estoy conforme porque eran puestos a reforzar para poderlos mejorar. Sabíamos que íbamos a necesitar más jugadores. Y en las salidas había varias posibilidades, pero algunas no dependían de nosotros, sino de los futbolistas”, explicó.

Afirmó que el grupo ha acogido a las mil maravillas a los recién llegados, como siempre hace. Por su parte él ya está ejerciendo su labor y ha podido conversar con tranquilidad con los refuerzos. “Se sienten bien, tienen que coger la dinámica del equipo y si entran en convocatoria podrían participar en el partido”, dijo. Pidió algo de calma para Valera, quien afronta su primera experiencia profesional lejos de su entorno. No obstante, no duda de la valía del extremo cedido por el Atlético de Madrid. “Si incorporamos a Germán Valera es porque le hemos seguido y sabemos de su potencial. Tiene que estar tranquilo, he hablado con él y me parece muy receptivo, está atento. Tiene capacidad y cualidades para desbordar”, dijo Ramis.

El tercer fichaje, aunque fue el primero en concretarse, fue Sergio González, cedido por el Cádiz. Afirmó el míster que cada vez lo ve mejor en los entrenamientos y cree que también adaptarse del todo para poder debutar: “Todo tiene un proceso, y todos van a ser importantes y tienen que estar preparados. Estoy contento con él y su evolución; es cuestión de tiempo que nos ayude”.

De cara a la cita del domingo, Ramis les ha propuesto a los suyos “dar nuestra mejor versión”, ya que sabe que el Rayo Vallecano es uno de los equipos más en forma de todo el campeonato. “Es un equipo muy potente arriba, nos va a exigir mucho en defensa. Tiene muchos puntos fuertes, pero otros en los que les podemos hacer daño. El Rayo Vallecano es muy buen equipo, en ambas bandas es muy rápido. Es un conjunto muy peligroso al espacio, y por eso no nos interesa un partido con espacios para que los aprovechen. Tenemos que defender muy juntos”, dijo en cuanto al rival.