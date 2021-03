Fepeco apuesta por una central hidroeléctrica reversible en los barrancos de Güímar

Óscar Izquierdo, presidente de Fepeco, apuesta por una central hidroeléctrica en Güímar. Valora positivamente que “Gran Canaria haya tenido la iniciativa de poner en marcha la central hidroeléctrica reversible de Chira-Soria”, que contrasta con Tenerife, donde “primero se deja que se pudran los problemas, para después no poder hacer nada”, señaló.

“La solución en Tenerife, también pasa por el aseguramiento energético sostenible, a través de una central hidroeléctrica reversible, que tanto REE, como el Gobierno de Canarias, han propuesto en Güímar, como el lugar más idóneo para su instalación, a lo que se suma Fepeco en defensa de nuestra isla y su desarrollo sostenible, ya que la instalación de esta infraestructura imprescindible en estos momentos, conseguiría, no solamente recuperar el área de los barrancos de Güímar, desde un punto de vista medioambiental, sino que, generaría posibilidad de agua potable, se produciría energía eléctrica limpia, además de aportar seguridad energética a la isla”, indica Izquierdo.

Los sistemas de almacenamiento energético son indispensables para la penetración de las energías renovables en los sistemas eléctricos de las islas. Actualmente ya se están desconectando parques eólicos del sistema en las horas valle, de menor consumo, muy especialmente en Tenerife, porque la energía que producen no puede ser absorbida por el sistema, por lo que, cuantos más parques eólicos se construyan, si no hay almacenamiento energético, más desconexiones habrá que hacer. Es perentorio iniciar cuanto antes, las medidas necesarias para el almacenamiento energético en la isla, que según los estudios realizados debería tener una potencia de entre unos 200 o 300 MW. En su día, la Comisión Parlamentaria sobre Chira-Soria, a pesar de la exposición de defensa que hizo la Plataforma ciudadana contra la instalación de la central, aprobó su construcción por unanimidad de todos los partidos políticos. Oscar Izquierdo reitera que “lo decimos para que no pase lo de siempre que, en Gran Canaria, con muy buen criterio e insisto a imitar, siempre hay unanimidad para construir cualquier infraestructura y en cambio, en Tenerife, continuamente aparecen los noistas, dentro y fuera de los partidos políticos, intentando paralizar cualquier actuación positiva beneficiosa para la isla”.