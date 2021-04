El jefe de la Policía de Arafo solicita protección ante el “acoso laboral” que sufre

Arafo cuenta en la actualidad con cuatro policías, aunque su jefe oficial está de baja



El jefe de la Policía Local de Arafo, Víctor Borges, solicitó ante el Ayuntamiento la apertura del protocolo de protección de acoso laboral que ha venido sufriendo supuestamente por parte de los dos agentes más “fieles” al anterior alcalde, José Juan Lemes.



Uno de ellos llegó a ser nombrado “coordinador de seguridad”, puesto inexistente en la plantilla, con el fin de restar autoridad a Borges, siendo tal nombramiento recurrido por el jefe de la Policía, fallando los tribunales a su favor, además de condenar a costas al Consistorio, mientras que el otro agente, de la Policía de Güímar, se encontraba en comisión de servicios en Arafo, a donde intenta retornar.



Según sostiene Borges, no contento con esto, el exalcalde le impuso a modo de castigo un turno de tarde obligado, llegando a tener que realizar funciones que no le correspondían. Tras denunciarlo en los tribunales, también se falló a su favor y se condenó a las costas al Ayuntamiento, pero tuvo que realizar dicho turno durante un año, tiempo este que duró el litigio, mientras los citados agentes, según indica, acordaron con Lemes, mediante un documento, realizar una vigilancia exhaustiva al oficial jefe, con el fin de abrirle un expediente disciplinario por supuestas ausencias a su puesto, funciones que, según ellos, desempeñaba y no le correspondían, porque entendían que él no era el jefe de Policía.



“Llegaron a redactar en torno a cien informes que, posteriormente y ya en la actual legislatura, decidieron remitir a la Fiscalía por la presunta inactividad del Ayuntamiento, además de otra denuncia, siendo todas ellas archivadas, iniciándose de oficio contra ellos una investigación que actualmente está en curso por varios delitos. Cabe señalar que en la actualidad tanto el señor Lemes como el agente Machi se encuentran investigados en un procedimiento penal por otros tantos hechos similares”, asegura Víctor Borges.



Ahora, la Policía Local de Arafo dispone solamente de cuatro miembros, incluyendo al oficial y a Francisco Machi, “teóricamente dos jefes y dos policías, sin sentido e ilegal, única plantilla de toda Canarias con un jefe por cada efectivo”.



El actual alcalde Juan Ramón Martín ha comentado que se está trabajando para incrementar tres plazas más. Lo que no tenía lógica alguna es que con cuatro policías, el anterior regidor municipal, Juan José Lemes, pretendiera tener dos oficiales.