El largometraje ‘This Rain Will Never Stop’ logra la Lady Harimaguada de Oro

La película This Rain Will Never Stop (Ucrania, Alemania, Letonia, 2020), de Alina Gorlova, ha obtenido la Lady Harimaguada de Oro del 20º Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria. El jurado hizo público este sábado el palmarés de la sección oficial a concurso. De la coproducción europea dirigida por Gorlova destacó “la capacidad de la directora para hacer una película sobre la guerra sin mostrar la guerra y transmitir los efectos que esta tiene en las personas, así como la capacidad de utilizar la fotografía como descubrimiento de la complejidad de lo real”.

El segundo premio de esta vigésima edición, la Lady Harimaguada de Plata, recayó en el film Fire in the Mountains (India, 2021), de Ajitpal Singh. Asimismo, se otorgó a la película india el galardón al Mejor Actor, para Chandan Bisht. Otra de las cintas ganadoras ha sido la japonesa A Balance (2020), de Yujiro Harumoto, que consiguió para su protagonista, Kumi Takiuchi, el Premio a la Mejor Actriz.

El jurado, integrado por Josep María Català Domènech, Nele Wohlatz y Mathieu Bonpoint, concedió, además, una mención especial, a Nudo Mixteco (México, 2021), de Ángeles Cruz. Título que también se alzó con el Premio del Público.

CORTOMETRAJES

En la categoría de cortometrajes, el premio principal recayó en el trabajo de Alexe Poukine Palma (Francia, 2020), por ser un film “que traslada la autenticidad de sus personajes a través de una intimidad cruda y cercana que se filtra en imágenes que toman la distancia justa entre aquello que queremos sentir y aquello que nos habría gustado ser”. Igualmente, los miembros del jurado en este apartado, Calmin Borel, Javier Acevedo y Oana Ghera, concedieron una mención especial a Blue Affair (Japón, 2020), de Kosuke Okahara.

En cuanto a la sección Banda Aparte, Vanina Saracino, Rosa Franquet y Justin Jaeckle concedieron el premio al cortometraje Point and Line to Plane (Canadá, 2020), de Sofia Bohdanowicz, mientras que el jurado de Canarias Cinema, integrado por Miren Aperribay, Rodrigo Díaz y José Manuel Zamorano, otorgó el Premio Richard Leacock al Mejor Largometraje a Blanco en blanco (España, Chile, Alemania, 2019), del director Théo Court, y el Richard Leacock al Mejor Cortometraje a Versiones (España, 2019), de Claudia Torres. Este corto también se hizo con el Premio Digital 104 a la distribución, hecho público el pasado martes por el jurado formado por Jonay García, Jairo López y Domingo J. González, fundadores de la productora audiovisual canaria. Canarias Cinema otorgó un reconocimiento a Andrea Zoghbi, actriz del corto Océano, de Fernando Alcántara, y una mención especial a El confinamiento infinito (España, 2020), del cineasta canario Víctor Moreno.

La Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales (Cima), a través del jurado conformado por Susi Alvarado, Lourdes Rojas, Cristina Andreu, Virginia Yagüe y Chelo Loureiro, premió al largometraje A Balance y al corto Al motociclista no le cabe la felicidad en el traje (México, 2021), dirigido por Gabriel Herrera.