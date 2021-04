Salvar La Tejita recuerda que la revisión del deslinde sigue recurrida

Salvar La Tejita insiste en que hay afección del hotel sobre las dunas / DA diario de avisos





La asociación Salvar La Tejita, en respuesta al comunicado del grupo Viqueira, en que informaba de su intención de seguir adelante con el proyecto de construcción de un hotel de cinco estrellas en la urbanización Costabella, recuerda que la revisión del deslinde de Costas (20 metros) del pasado 12 de febrero está recurrida y, por tanto, no puede reanudar las obras.



Recuerda Salvar La Tejita que “el promotor afirma que el proyecto cuenta con todas las licencias y autorizaciones necesarias. Esto no es cierto. Solo un ejemplo: en 2016, el promotor estaba obligado, en el plazo de un mes, a presentar una licencia municipal de aguas residuales a la antigua Consejería de Política Territorial para validar la autorización. La actual Consejería de Transición Ecológica, que parece tener una interpretación más razonable de la Ley de Transparencia que la del Ayuntamiento de Granadilla, ha confirmado que esa licencia nunca se presentó”.



Y, además, se insiste en que “la revisión de deslinde aún no ha concluido. La Asociación Salvar La Tejita ha presentado un recurso contra la propuesta de deslinde de 20 metros anunciada en Orden Ministerial en febrero de este año: 23 páginas de hechos, datos e informes técnicos. Este recurso fue presentado dentro de plazo, y ha sido registrado. Hasta que este recurso sea definitivamente resuelto, no sabremos si la servidumbre recaerá en 20 o 100 metros. En cualquiera de los dos casos, las dimensiones de la parcela de uso urbano hotelero se verán reducidas en 66 habitaciones en el primer caso y si la servidumbre fuera de 100 metros, el hotel no sería viable”, señaló ayer Daniel Duque, uno de los portavoces de Salvar La Tejita