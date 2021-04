Una confusión lleva a vacunar “por error” a unas 400 personas en Los Realejos

Primero fue un bulo, después un malentendido y por último, una confusión que llevó a vacunar el martes “por error” a más de 400 personas en el recinto ferial de La Gañanía en Los Realejos, unas instalaciones que el Ayuntamiento cedió para acoger la vacunación masiva contra la Covid-19 a los residentes de los municipios del Valle de La Orotava y la comarca de Acentejo.

Tras recibir el visto bueno de la Dirección de Enfermería de la Gerencia de Atención Primaria del Área de Salud de Tenerife, el lunes 29 de marzo comenzó allí el proceso de vacunación que hasta el momento se ha realizado de manera ordenada y sin inconvenientes.

El martes, esta normalidad se rompió pasadas las once horas, cuando empezaron a llegar cientos de personas que habían escuchado en la emisora municipal Radio Realejos el llamamiento realizado por la subdirectora del centro de salud de la localidad, Ángeles Díaz, animando a las personas con edades comprendidas entre los 59 y los 65 años a ponerse la primera dosis de Astrazeneca debido a la cantidad de vacunas que habían llegado el día anterior. “Ayer llegó una partida importante al centro y hay unas 500/600 que tenemos que poner. El citar no es tan de prisa ni es tan fácil como la cantidad de vacunas que podemos poner, por eso, nos dicen desde La Gañanía que los usuarios que vivan entre Los Realejos y Buenavista del Norte, pueden acercarse. No es necesario que tengan cita y da igual porque esas vacunas hay que aprovecharlas. Si son del Puerto y de La Orotava también pueden acercarse”, reiteró la profesional.

El único requisito era llevar el DNI y la tarjeta sanitaria

A los pocos minutos, ante la llegada masiva de personas a La Gañanía, la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias aclaró en su cuenta de Twitter que en Canarias “no se estaba haciendo un llamamiento genérico para la vacunación con dosis sobrantes; el sistema de cita previa permite aprovechar todas las dosis”. Asimismo, recordó que “la cita para la vacunación a la población se hace con SMS o llamada, en el caso de los mayores de 80 años, y que cualquier convocatoria se hace por las vías oficiales y a través de los perfiles de la Consejería en las redes sociales”. Es decir, en un primer momento se trató como si fuera un bulo.

Más tarde, la Consejería aclaró que fue un error de interpretación de una orden que se dio. “Se dijo a la subdirectora que volviera a citar a quienes no habían respondido a la llamada de Sanidad y en caso de no encontrarlos, buscara a gente dentro del rango de edad de vacunación”, confirman desde la Consejería de Sanidad. Las mismas fuentes añaden que “la subdirectora utilizó un canal masivo con la intención de avanzar en el calendario vacunal provocando una gran confusión”.

Mientras tanto, se produjeron vacunaciones tanto por la mañana como por la tarde, según pudo confirmar este periódico. En la misma radio fueron varias las personas que ayer dieron su testimonio y confirmaron que habían recibido su primera dosis.

La noticia apenas tardó horas en viralizarse y llegar a la mayoría de medios nacionales que no dudaron en afirmar que en la Isla “sobraban” vacunas.