El alcalde defiende la legalidad de todos los contratos menores de La Laguna

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez. / Sergio Méndez

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, defendió ayer que “ninguno de los contratos menores realizados por este Ayuntamiento desde junio de 2019 cuenta con un informe técnico en contra o que tan siquiera cuestione su idoneidad. Por tanto, todos se han realizado siguiendo los procesos administrativos reglamentarios y conforme a la más estricta legalidad”, a la vez que destacó que, “en los casi dos años de labor de este Grupo de Gobierno, no se ha levantado ni un solo reparo del departamento de Intervención Municipal, una práctica habitual en anteriores mandatos”.

Luis Yeray Gutiérrez respondió así a las acusaciones hechas ayer por el concejal del grupo municipal de Ciudadanos Alfredo Gómez, y presidente de la Comisión de Transparencia, Buen Gobierno e Información Pública del Ayuntamiento lagunero, quien ha presentado una denuncia en el juzgado de La Laguna contra el alcalde y otros concejales y miembros del Gobierno local por “irregularidades en la adjudicación de numerosos contratos, que empieza desde el verano de 2019 hasta la actualidad y que comprometen aproximadamente un millón de euros de las arcas públicas”. Denuncia que explicó ayer en el marco de una rueda de prensa en la que estuvo respaldado por el portavoz municipal del PP, Manolo Gómez, y por el de CC, José Alberto Díaz, y en la que, a través de un vídeo, desgranó algunas de estas contrataciones, a la vez que anunció que habría más.

En concreto, las personas denunciadas, son, además del alcalde, los concejales de Cultura, Yaiza López, de Hacienda, Alejandro Marrero, y de Fiestas, Carla Cabrera, así como Badel Albelo, coordinador de Cultura y que recientemente tomó posesión como concejal, y el presidente del Parlamento de Canarias, Gustavo Matos.



“La preocupación que sustenta la denuncia es el conocimiento de prácticas en la formas de adjudicación que atentan contra los principios básicos que deben de regir en el Gobierno municipal, detectándose una subordinación del interés familiar, de partido y de amistad, por encima al de los contribuyentes”, sostuvo Alfredo Gómez, quien denunció, además, supuestos sobrecostes en facturas de estas adjudicaciones.

Alfredo Gómez (c) durante la rueda de prensa de ayer, acompañado por Manolo Gómez (i) y José Alberto Díaz. / DA

Asimismo, el concejal de Ciudadanos denunció que una de estas empresas “ha realizado una reforma en la casa del alcalde” y cuestionó si “los importes de los sobrecostes en los decretos comprobados han podido servir de compensación en su reforma”. “Yo no digo que sea así, sino que ese es mi pensamiento y lo que deduzco y lo pongo en conocimiento del juzgado”, apuntó.

En cuanto a la inclusión de Gustavo Matos en la denuncia, explicó que esta misma empresa “ha sido contratada de forma reiterada desde la llegada de Gustavo Matos al Parlamento” para el servicio de catering, y que habría sido la encargada, además, de la instalación de una pérgola en su vivienda. “Mis informaciones cercanas me dicen que él presentó un presupuesto para la solicitud de esa licencia con la misma empresa vinculada con el alcalde y en los catering del Parlamento. Creo que es susceptible de investigación, por muchas amenazas que me haga y las querellas”, añadió.

Alfredo Gómez defendió que “toda la documentación la he obtenido como concejal de Gobierno porque he investigado los decretos que nos han entregado a todos. No he accedido de forma irregular a ningún expediente que no se me haya concedido o que sea estrictamente público y comprometido con la ley de transparencia”. Además, señaló que esta investigación “ha sido secreta, que he realizado yo con mi tiempo y recursos, y no lo he comentado con nadie del partido”. Consultado sobre la posible relación entre su denuncia con la presentada por el exconcejal Javier Abreu, en el conocido como ‘caso Laycas’, respondió que “no sé lo que ha presentado Javier Abreu en Fiscalía, no tengo conocimiento ni he contrastado datos”.

Desde el PP, Manolo Gómez manifestó “nuestra intención, la de los tres partidos, de la puesta en marcha de una comisión de investigación en el seno del Pleno del Ayuntamiento de La Laguna” para aclarar los hechos denunciados, a la vez que indicó que “entendemos que es fundamental respetar la presunción de inocencia de todas las personas que han sido denunciadas”. José Alberto Díaz (CC) pidió al Pleno “unanimidad” para la creación de esta comisión “y que, como se ha dado en ocasión anterior, sea presidida por alguien de la oposición”.

Comisión de investigación

A este respecto, el propio alcalde respondió ayer que, “ante estas acusaciones y para que los ciudadanos tengan claro cómo se ha gestionado el dinero público, en el próximo Pleno propondré la constitución de una Comisión Especial de Investigación, con la participación de todas las fuerzas políticas representadas, para analizar de manera rigurosa cuáles son y han sido hasta ahora los procesos de contratación de esta administración, en un marco temporal amplio, que abarque las contrataciones públicas realizadas en la última década”. “Este equipo de Gobierno ha llegado al Ayuntamiento para acabar con prácticas abusivas del pasado y en esa tarea vamos a seguir, con una gestión responsable y transparente”, enfatizó.

Además de defender que todos los contratos menores “se han realizado siguiendo los procesos administrativos reglamentarios y conforme a la más estricta legalidad” y que ” no se ha levantado ni un solo reparo del departamento de Intervención Municipal”, Luis Yeray Gutiérrez enfatizó que, “ante las acusaciones que ponen en duda los procesos de contratación de este Ayuntamiento, quiero defender públicamente la profesionalidad de los técnicos municipales, cuya labor viene siendo cuestionada por la oposición de manera sistemática durante todo este mandato”.

Asimismo, Luis Yeray Gutiérrez reiteró “el escrupuloso respeto de este Grupo de Gobierno por la acción de la justicia. Este Ayuntamiento mantendrá la máxima colaboración con la labor judicial en el caso de que nos sea requerida, como siempre hemos hecho desde el principio de mandato”.

Gustavo Matos denuncia a Alfredo Gómez por un presunto delito de calumnias e injurias

El presidente del Parlamento de Canarias, Gustavo Matos, ha interpuesto “una querella penal contra” el concejal de Ciudadanos en La Laguna Alfredo Gómez “por un presunto delito de calumnias e injurias contra mi persona, que seguirá los trámites correspondientes y que podrá ser ampliada contra otras personas o por nuevos hechos que pudieran serme imputados”. “Considero que los hechos que me imputa el señor Gómez son un ataque grave a mi honorabilidad y mi prestigio, por lo que además me reservo la posibilidad de acción civil por intromisión en el honor”, añadió.



Gustavo Matos respondió así tras la rueda de prensa de Alfredo Gómez, también presidente de la Comisión de Transparencia del Ayuntamiento de La Laguna, en la que expuso la denuncia que ha presentado contra el alcalde y otros miembros del Gobierno local, y en la que incluyó al presidente del Parlamento, por presuntas irregularidades en diversas contrataciones.

“Ataque personal”



Matos considera que “estas imputaciones del señor Gómez constituyen un evidente ataque personal basado en infundios y que tratan de manchar mi imagen, que, tras mi paso por diferentes administraciones a lo largo de mi vida política y por el Parlamento de Canarias, ha sido intachable”.



El presidente del Parlamento defendió que los hechos descritos por el concejal de Ciudadanos “son radicalmente falsos y representan un absoluto desprecio por la verdad”. “En ningún caso, los trabajos correspondientes a la instalación de una pérgola en mi vivienda particular han sido realizados por ninguna empresa con relación alguna, directa o indirecta, con servicios contratados por parte del Parlamento de Canarias”, argumentó.



Además, criticó que Alfredo Gómez no se hubiera contactado con él para contrastar la información y afirmó que “traté infructuosamente de ponerme en contacto ayer [miércoles] con él para ponerle a su disposición toda la documentación y, además, advertirle de la falsedad de las mencionadas afirmaciones”. Al no ser posible, explicó que ayer se le envió “un requerimiento en los términos expresados, instándole, además, a que rectificase esa información y se abstuviese en el acto informativo de hoy a hacer mención de esos hechos”, sin recibir respuesta.