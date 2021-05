La apuesta de Cepascon Infraestructuras por la innovación y el futuro

La planta se modernizó por completo en 2020. / Fran Pallero

La planta permite el reciclaje de material de asfalto. / Fran Pallero



Las calderas cuentan un sistema eléctrico de calentamiento en vez de con gasoil, lo que las hace más eficientes. / Fran Pallero



Las instalaciones están totalmente automatizadas. / Fran Pallero



Otro de los valores de la empresa es el laboratorio. / Fran Pallero



Vicente Iglesias (i) y César Cruz, en las instalaciones. / Fran Pallero

Hay empresas y empresarios que tienen claro que la apuesta por la innovación es la única vía de futuro, a pesar incluso de que el mundo esté atravesando en ese momento una crisis sanitaria y económica provocada por una pandemia. Este es el caso de Cepascon Infraestructuras, dedicada a la gestión de una industria cuyo objeto principal es la producción de mezclas bituminosas, es decir, asfalto, con alta tasa de reciclado, y que nació en 2018 de la unión de tres empresas del sector con amplia experiencia en Canarias: Construcciones Elfidio Pérez S.L., con Elfidio Pérez al frente; Condaca Canarias S.L., de José Ángel Padrón; y Asfaltos y Obras Tafuriaste S.L, de Francisco Cruz.

A lo largo de 2019 se fue desarrollando la actividad y la organización de la planta, de 15.000 m² y ubicada en el Polígono de Güímar, y fue en 2020 cuando se decidió acometer el proyecto de modernización de las instalaciones para el reciclado de asfaltos procedentes de la conservación de la red viaria (montaje que se puede ver en este enlace). “Hay veces que hay que aprovechar esas situaciones para salir adelante, fue un momento duro, y lo sigue siendo, pero aquí estamos. Y también entendíamos que la Administración iba a sacar mucha obra y que iba a ser necesaria esta ampliación porque se está empezando a reciclar mucho en todas las obras, y es el futuro”, valora Elfidio Pérez al respecto.

Así, con la obra que se acometió en 2020, “se ha sustituido una planta que era del año 90, que estaba en las instalaciones anteriores, por una nueva con unas características muy diferentes. Fue un cambio muy importante porque la planta nueva nos permite adaptarnos a todos los requerimientos actuales de las licitaciones que se están desarrollando y a nivel medioambiental, porque va todo con normativa europea”, explica el gerente de Cepascon Infraestructuras, César Cruz.

En este sentido, destaca que el reciclado de asfaltos se está convirtiendo en un requerimiento de todas las licitaciones, como las del Cabildo. “Ahora todas las licitaciones que ha sacado de las autovías están incorporando el reciclado porque se trata de un residuo que si no se integra, al final es perjudicial para el medioambiente, porque se tiene que tirar o llevar a un centro de tratamiento de residuos. Lo que se hace con este equipo que tenemos ahora mismo es poder reintegrar esa parte del residuo en el nuevo asfalto que se va a fabricar”, añade.

Para lograr esto, Cepascon Infraestructuras invirtió en unas instalaciones totalmente automatizadas y equipadas con la planta discontinua de aglomerado asfáltico en caliente más moderna de la Isla y que puede alcanzar un nivel de reciclado de hasta un 50%, según datos de la empresa.

Modernización

“Yo creo que ahora mismo es la planta más moderna de Canarias, porque no hay ninguna que haya incorporado a nivel de reciclado lo que nosotros. Esto se montó en septiembre (del pasado 2020) con las últimas tecnologías”, afirma César Cruz.

Además, “nuestra planta es mucho más eficiente, cuenta con un sistema eléctrico de calentamiento para tanto el betún como el fuel, que en las convencionales se hacía a través de una caldera de gasoil, que son focos de emisión contaminante. Ahora mismo, nuestra planta se adapta mucho mejor a las nuevas normativas en cuanto a emisiones y tema medioambiental”, apunta.

A este respecto, desde la empresa destacan que se aplica metodología que considera los impactos medioambientales en todas las etapas del proceso de producción, para así lograr productos que generen el mínimo impacto medioambiental posible a lo largo de todo su ciclo de vida.

“Es una inversión al principio, pero a la larga el beneficio compensa esa inversión inicial. Y es la única de Canarias y de las pocas de España con esas calderas”, añade Vicente Iglesias, Jefe de Producción. Además, este tipo de calderas también permiten ofrecer una disponibilidad total, porque las calderas de gasoil “te obligan a tener unas horas de calentamiento previas, pero con estas eléctricas, ante cualquier emergencia que hubiese, solo sería lo que se tarda en llegar a la planta y apretar los botones”, valora Vicente Iglesias.

Asimismo, otro de los valores de la empresa es el laboratorio con el que cuentan, que “nos permite en todo momento realizar controles de calidad, porque no es lo mismo la fabricación de asfaltos convencionales, con fórmulas convencionales, que los de reciclado”, señala. “Es un control diario del producto que te están trayendo como reciclado, porque no es igual reciclar una autopista que una carretera de hace 20 años, los materiales son completamente diferentes, así que esos parámetros se controlan a diario en el laboratorio que tenemos”, añade César Cruz. En este sentido, Cepascon Infraestructuras apuesta firmemente por el control y aseguramiento de los estándares de calidad de sus productos, realizándose diferentes controles desde la adquisición de las materias primas, pasando por las diferentes fases de producción y hasta la entrega del producto terminado.

“Nuestro punto fuerte es la calidad en los productos y el servicio a los clientes, en eso se basa la empresa, y todos los días tratamos de cumplir ese objetivo”, enfatiza César Cruz.

Desde Cepascon Infraestructuras tienen claro que el futuro del sector pasa sí o sí por el reciclado, y más cuando “tienes un recurso que estabas tirando a un vertedero y no reutilizando, sabiendo la problemática que hay de extracción de áridos en la Isla. El tema de gestión medioambiental y aprovechamiento de los recursos es lo normal ahora y si no te metes ahora, te quedas fuera. Así que redunda en beneficios en todos los aspectos, en la cuestión medioambiental, económica…”, enfatiza Vicente Iglesias. “El tema de los áridos es el talón de Aquiles ahora mismo y si no tienes equipos y sistemas que te permitan aprovechar los recursos ya existentes, está la cosa muy complicada”, añade César Cruz.

La investigación es otra línea fundamental de cara al futuro, en colaboración también con organismos, para “hacer mezclas más duraderas, más flexibles… redundar en la calidad, yendo a tasas de reciclado lo más altas posibles”, indica Iglesias.

Proyectos

En estos momentos, Cepascon Infraestructuras está implicada en la ejecución de diferentes obras. “Desde el principio hemos venido trabajando en proyectos que tenían los socios y también con muchos clientes, y estamos muy contentos la verdad”, señala Cruz.

En concreto, “ahora mismo, ayuntamientos como el de Güímar, el de Fasnia, el de Candelaria o Icod están comprando aquí el material para hacer sus reparaciones del día a día. Luego prácticamente el 60% de los asfalteros de la Isla, que no tienen planta pero se dedican a trabajar para los ayuntamientos, están cargando aquí. Y empezamos la pasada semana la obra de la TF-61, que es una de las primeras que sacó el Cabildo con un porcentaje alto de reciclado, pues estamos nosotros suministrando el material; y en la campaña de asfaltado de La Laguna, también somos los proveedores del material”, explica el Jefe de Producción. A lo que el gerente de la empresa enfatiza que “una de las más importantes es la de la TF-61 porque es un ejemplo específico de una obra que ya la licitación especifica un reciclado importante, y la planta está totalmente preparada para suministrar ese tipo de productos”.