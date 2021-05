Lope Afonso: “No contemplo regresar a la política activa a corto plazo”

Lope Afonso presentó ayer la solicitud para volver a militar en el PP. Fran Pallero

“Una tremenda alegría” que conoció en la tarde del martes y que quiso compartir con las personas que lo han acompañado en momentos complicados como el que vivió desde septiembre de 2019 hasta ayer. Así definió ayer a DIARIO DE AVISOS el exalcalde y exconcejal portuense, exconsejero insular del PP y coordinador general del partido en Canarias, Lope Afonso, la decisión de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife de absolverlo de un delito continuado de prevaricación por autorizar varios mercadillos entre 2012 y 2014 cuando era edil de Desarrollo Económico, Comercio y Concesiones Administrativas. De este modo, queda sin efecto la pena de nueve años de inhabilitación que le llevó a renunciar a todos sus cargos y a la militancia en el PP, partido en el que ayer mismo presentó la solicitud para volver como afiliado de base, según confirmó.

Sin embargo, a corto plazo no contempla la posibilidad de incorporarse a la política activa. “El día de mañana se verá, no quiero decir de esta agua no he de beber y arriesgarme luego a tener que contradecirme. Creo que el partido tiene muy buenas opciones para defender sus valores e ideas en cada una de las instituciones”, declaró a este periódico.

“Me fui inmediatamente porque consideré que era lo correcto. Obré en conciencia y en consecuencia y ahora que puedo quiero volver a militar en el partido con el que comparto ideas y principios”, dijo. Pero lo hará en una posición de militante de base, “con humildad y modestia para aportar mi grano de arena con el único objetivo de que el proyecto político del PP siga avanzando de cara a los próximos comicios”.

Todavía quedan dos años de cara a los próximos comicios. Por el momento, le gustaría seguir centrado en su carrera profesional como abogado, porque no solo se encuentra “cómodo”, sino “bien considerado” y ha tenido la confianza de muchas personas.

Entre las razones que argumenta la Audiencia Provincial para absolver al exalcalde es que “no figura informe alguno de los servicios jurídicos municipales del Ayuntamiento contrario a la concesión de las mencionadas autorizaciones”. Tampoco “consta probado que las citadas autorizaciones en las que actuó el acusado se concedieran para favorecer a unos solicitantes frente a otros o que se autorizaran actividades prohibidas. Ni que se hubiera denegado a ningún solicitante la instalación de un mercadillo” o que “obtuviera provecho o beneficio alguno de las autorizaciones o que se hubieran concedido con arreglo a criterios discriminatorios”.



Reacciones

Sus compañeros de Corporación también se han pronunciado y más allá de las diferencias políticas se han alegrado por la decisión judicial. La que fuera su exsocia de gobierno Sandra Rodríguez (CC) consideró que “de alguna manera se ha hecho justicia”. En términos similares se expresó el portavoz de la Asamblea Ciudadana Portuense (ACP), David Hernández. “Lo importante es que la Justicia funcione en un sentido y en otro, cuando se ha vulnerado la ley que se imponga una pena justa y cuando se demuestre que no ha sido así se absuelva al acusado, como ha ocurrido en este caso”.

El alcalde Marco González también “respeta” los procedimientos judiciales y recuerda que en su partido, el PSOE, hubo casos, como el del exalcalde de Vilaflor Manuel Fumero, quien salió absuelto.

Vigía presentará recurso de casación ante el Tribunal Supremo

Vigía, la plataforma vecinal defensora de los derechos públicos y privados que presentó la denuncia contra Afonso, confirma que presentará recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Su presidente, Pedro Pérez Rolo, asegura que sus integrantes “son muy respetuosos con las decisiones judiciales, más allá de que beneficien o no a la asociación, pero en este caso no la comparten y, por lo tanto, su gabinete jurídico está preparando el recurso”.

El plazo para hacerlo es de cinco días, por lo que calcula que “como muy tarde” el lunes lo presentarán ante el Supremo, ya que lo tenían perfilado y solo está a la espera de “rematar algunos flecos”, puesto la absolución de Lope Afonso era probable.

La platafoma Vigía presentó la denuncia contra Lope Afonso el 12 de febrero de 2015, año en el que se celebraron elecciones municipales y en las que el entonces concejal era el favorito del PP para encabezar la lista.