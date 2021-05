Más de 3.6000 personas hacen cola en Tenerife y Gran Canaria para vacunarse

Largas colas de los mayores de 60 años para vacunarse en el Recinto Ferial. | Sergio Méndez



Unas 3.600 personas mayores de 60 años según el recuento de la Consejería de Sanidad, acudieron ayer a vacunarse contra el coronavirus sin cita previa en el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife, el Magma Arte y Congresos de Adeje, en Tenerife, el Infecar de Las Palmas, y Expomeloneras, en Gran Canaria, en un exitoso llamamiento de la Consejería que recuerda que los residentes en Tenerife y Gran Canaria que no hayan recibido la primera dosis de la vacuna pueden acudir hoy a vacunarse sin cita previa de 10.00 a 17.00 horas.

Antes de la apertura de las puertas, centenares de personas ya hacían cola para vacunarse las primeras tras varios meses de espera, como es el caso de los mutualistas de Muface, Mugeju e Isfas, así como aquellos que no pudieron acudir a una cita anterior o no les llegó el SMS. Asimismo, había personas de entre 50 y 69 años que tenían la cita previa. Más de 10.500 personas se vacunaron ayer en las Islas.



El primer llamamiento del Servicio Canario de la Salud para poder acudir sin cita a vacunarse fue un éxito y era una imagen impactante para todos los conductores y viandantes que, sorprendidos, transitaban por los alrededores del Recinto Ferial.



Ante la previsión de una gran afluencia, la gerencia de Atención Primaria de Tenerife había duplicado el personal disponible en los dos vacunódromos, incluso duplicado las rutas con dos zonas de recepción de datos de la tarjeta sanitaria con más administrativos, dos salas de espera donde los usuarios debían aguardar su turno antes y posteriormente al pinchazo, así como el doble de enfermeros que administraban vacunas, más auxiliares y celadores para indicar el circuito y ayudar a los usuarios, y médicos por si hubiera cualquier contratiempo. La cola que daba la vuelta al Recinto Ferial entraba de forma ordenada y, tras la espera, la salida era más o menos fluida.



Además de los dos vacunódromos del Recinto Ferial y el Magma, estaban operativos bajo cita previa el resto de lugares de vacunación en Tenerife: el Anexo del Aulario del Campus de Guajara de la Universidad de La Laguna, el Hospital Universitario de Canarias, el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, el Ctcan de Candelaria, en el Polígono de Güímar y el Recinto Ferial de Los Realejos, en el Polígono de La Gañanía, aunque en ellos acudían mediante cita previa personas entre 60 y 70 años, así como algunas de 50 y 60 años.

El director de Enfermería del Área de Salud de Tenerife, Ramón Pinto, se mostró “satisfecho” de la respuesta de la población ante el llamamiento, aunque no se mostró sorprendido por el éxito de la convocatoria. “Sabíamos que había muchas personas de las mútuas que nos habían indicado que no conseguían poder vacunarse. Atendíamos en los centros de salud y sabíamos la gran afiliación de los mayores de 70 años a vacunarse, y nos extrañaba que no fuera así entre los mutualistas, ahora sabemos que los tramites administrativos eran más dificultosos”, lamentó Pinto.



El director de Enfermería de Tenerife destacó que “en los centros de salud la vacunación fue un éxito, pero entre la gente que citábamos a los centros de vacunación masiva había un porcentaje que no llegaba y no entendíamos muy bien el porqué”. “Hay mucha gente que viene de mútuas o estaba pendiente de una cita que no le llegaba. Otros que no acudían era por temas burocráticos, cuando enviaban el SMS no tenían bien los datos en su historia clínica, no era su teléfono o no pudieron acudir por motivos de trabajo”.

Los centros abiertos



Pinto estimó que miles de personas pasarían hoy por los dos grandes vacunódromos, teniendo en cuenta que en las dos primeras horas ya habían administrado 500 dosis. Recordó que “tenemos abiertos los seis centros de vacunación con cita previa, también en el Magma y el Recinto Ferial, que tienen previsto en agenda 900 personas”, pero en la captación realizada por Sanidad sin cita “esperamos que sean miles de personas”, indicó.

En los vacunódromos se les administró a los mayores de 70 años las dosis de Pfizer, Moderna o Janssen, mientras que a los de 60 a 69 años la de AstraZeneca. “Es la que les corresponde por edad, hay que confiar en las vacunas, que son seguras. Cada vez son más las personas que tenían dudas, pero que, con conocidos y familiares vacunados, ya se convencen. Esta es la mejor publicidad: ver que a sus familiares y amigos no les ha pasado nada” finalizó Pinto.

Torres: “Ésta sí es una manera responsable de llenar las calles”

Ante las imágenes de miles de personas de más de 60 años haciendo cola para vacunarse en Tenerife y Gran Canaria, el presidente regional, Ángel Víctor Torres, destacó en su cuenta de la red social Twitter que “esta sí es una manera responsable de llenar las calles”, resaltó, para también dar las gracias “a todos aquellos que este sábado han decidido ir a vacunarse de forma voluntaria”, en contraposición con las imágenes de reuniones y botellones de la noche pasada. “Hoy [por ayer para el lector] miles de canarias y canarios llenan las calles cercanas a los centros de vacunación masiva” n