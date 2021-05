Preocupación en Los Cristianos por el aumento de indigentes: “Un núcleo sin ley”

La página de Facebook denominada Los Cristianos Zona Comercial Abierta denunciaba hace unos días el aumento de indigentes en condiciones deplorables que pasan los días en el citado barrio aronero, concretamente en la zona situada entre la avenida Los Playeros y la plaza de la iglesia. “Han convertido Los Cristianos en un núcleo sin ley”, manifiesta el mensaje en redes sociales publicado el pasado miércoles.

“Una vez más, la Zona Comercial Abierta denuncia la desidia municipal que se prolonga en el tiempo” e instan al concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Arona a que “ejerza sus funciones y no mire hacia otro lado”. Además, puntualizan que no sienten aporofobia, sino que “somos realistas ante esta situación”. “Los Cristianos muere y no queremos ser cómplices de ello”, concluyen.

Al respecto, varios vecinos de la zona han confirmado a este periódico los hechos que llevan padeciendo desde hace meses y que, según indican, “nos genera una sensación de pena y desagrado, pero no inseguridad”.

En octubre de 2020 se procedió, tras dos intentos infructuosos, al desalojo de una treintena de personas que había okupado desde hacía cinco años el centro comercial de la playa de Los Tarajables, ubicado también en Los Cristianos.