Los agentes con funciones de escolta en Santa Cruz cobrarán 300 euros más

Agente de la Policía Local (Imagen de archivo).

La Junta de Gobierno modificó ayer las retribuciones de parte de los agentes de la Policía Local que formaban parte de la Unipol, que la semana pasada ya dejó de intervenir como tal. Concretamente, según ha podido saber DIARIO DE AVISOS, se ha aprobado que los diez agentes que obtengan la consideración de escoltas, según la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que se va a realizar, así como los agentes pertenecientes a la Unidad Canina disfruten de un complementos salarial similar al que tenían cuando pertenecían a la Unipol, y que está en torno a los 300 euros.

Esta decisión ha enfriado, aún más si cabe, la relación entre el Ayuntamiento capitalino y los sindicatos, que ya han anunciado que van a recurrir la decisión tomada por la Junta de Gobierno. Desde el CSIF, su portavoz, Jesús Illada apuntaba que, “una vez más se hace una distinción entre los agentes de la Policía Local sin ningún tipo de justificación”.

Además, según apuntó Illada, esta decisión tomada ayer, se hizo al mismo tiempo que, en la misma Junta, se aprobó que una empresa externa se encargue, precisamente, de analizar la RPT de la Policía Local para dirimir las retribuciones de cada agente en función del trabajo que desarrolle. “Ni siquiera han esperado a que estuviera ese estudio”, lamentó.

El CSIF denuncia al Ayuntamiento de Santa Cruz por crear un cuerpo policial especial para escoltar a los políticos del consistorio

Los servicios jurídicos del sindicato CSIF, sindicato mayoritario dentro de las administraciones públicas, vuelven a luchar nuevamente contra la discrecionalidad de la propia administración capitalina, tras aprobarse el pasado siete de junio, sin negociación sindical alguna, la creación de un cuerpo especial para proteger a las “autoridades del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife”. Fue el pasado día siete de junio cuando a través de un decreto se aprobó el incremento retributivo de algunos agentes, algunos componentes de la ya extinta UNIPOL, para conformar lo que se ha venido llamando como “Grupo de Protección de Autoridades”, compuesta por hasta diez agentes, y creándose también el cuerpo denominado “Guías Caninos”, compuesta por otros siete agentes.

Desde CSIF se cifra tal gasto público para “proteger al político” en unos 70.000 euros anuales, gasto que el propio consistorio capitalino justifica en “nuevas especialidades añadidas a las funciones ordinarias de la policía local” en el caso de los guías caninos, y al deber de crear un nuevo concepto salarial, denominado “reten”, en el caso de los escoltas. Desde CSIF se denuncia que tal subida salarial y creación de nuevas funciones es un hecho grave, con la creación incluso de un concepto jurídico sin cabida legal alguna, “inadmisible por parte de la totalidad de sindicatos con presencia en el ayuntamiento, y que trata por desigual de forma caprichosa a unos elegidos sobre el resto de la plantilla de la policía local”. Según palabras de Cristo Llurda, abogado del sector local del sindicato CSIF, “desconocemos todos los sindicatos de dónde se calcula y como se ha intenta justificar al ciudadano la cantidad descrita por escoltar al político; no entendemos tampoco el motivo de elegir a unos determinados agentes sobre el resto para tal función, toda vez que no ha concurrido procedimiento selectivo alguno ni tan siquiera una mínima publicidad sobre tal nuevo puesto de trabajo dentro de la Policía Local de Santa Cruz”.

Acaba por último Llurda recordando que desde el propio Ayuntamiento, Área de Recursos Humanos, “en ningún momento se nos ha justificado a los sindicatos el motivo de singularizar y crear estos puestos, mucho más allá de lo que entendemos, aprobar lo que les place a costa del erario público, obviando la necesaria negociación colectiva impuesta por el artículo 37 del Estatuto Básico”. Por otro lado, según el delegado en S/C de Tenerife de CSIF, Jesús Illada, “llama poderosamente la atención, y nos parece un auténtico despropósito, nombrar hasta diez agentes para que hagan de escolta de los concejales y el Alcalde, y que además perciban un incremento económico por ello, frente a los trescientos agentes a los que no se les reconocen sus especificidades laborales”. Finaliza Illada haciendo una última reflexión en cuanto a que, “Y aún más disparate, es que para pertenecer a dicho grupo, el agente deberá ser de confianza de la autoridad. No sabemos si se refiere a que deberá ser amigo o amiga, familiar, o alguna relación de afinidad con la autoridad”. Desde el Sindicato CSIF ya han anunciado medidas judiciales para acometer este nuevo hecho en el Ayuntamiento de Santa Cruz. “Acudiremos de nuevo a los juzgados buscando justicia, ya que está Administración no nos deja otra salida, ya que la máxima imperante es desoír a los representantes de los trabajadores de forma habitual”, declara Illada.