La gastronomía de las redes sociales se pasa al libro

El periodo de verano es un tiempo idóneo para adquirir libros de recetas de cocina e irlas degustado en familia o en compañía. Más aún si estás recetas son rápidas, sencillas e incluso canallas, algo a lo que ya nos vamos acostumbrando gracias a Internet, Instragram, Youtube o la propia web de la televisión pública. Pero algunas veces la popularidad de estos recetarios interesa a las editoriales. Este es el caso de ‘Rafuel, mis mejores recetas’, que ha publicado la editorial Planeta, o de ‘Gipsy Chef, Mi mundo en 40 recetas bestiales’ editado por Libros Cúpula, que adquirió hace años el Grupo Planeta.

Comenzaremos por ‘Rafuel, mis mejores recetas’, y sobre quién está detrás de este nombre. Rafael Antolín (Barcelona, 65 años) o @rafuel55, que tiene medio millón de seguidores en Instragram, presenta los vídeos de sus recetas en esta red social en un tiempo récord de 30 segundos en los cuales consigue atrapar a sus seguidores y además convencerles para que preparen el plato y lo disfruten.

Antolín no es un cocinero profesional ni tampoco tiene un restaurante. Cansado de que sus hijas no acudieran a la mesa cuando las llamaba para comer, decidió convocarlas a través de las redes sociales, y no fueron las únicas sino que ha llegado hasta el medio millón de seguidores.

El influencer, que ya ha realizado algunos cursos de cocina, fotografía o vídeos, tiene más que claro un factor esencial y es que la comida sea sabrosa. En esta publicación de Planeta recoge ensaladas y entrantes, salsas, fondos y caldos, arroces, carnes, huevos pasta, pescado, marisco y moluscos y postres. Todo un compendio de recetas sencillas, bien explicadas y sabrosas.

Acto de amor

El siguiente libro es Gispsy Chef, mi mundo en 40 recetas bestiales, del cocinero Pablo Albuerne (Oviedo, 1976) que también arrasa en las redes sociales con sus recetas de cocina ya que para él “cocinar es el acto de amor más grande que existe”. Aquí ya nos vamos a un recetario mucho más canalla, de buen rollo, para colegas y con un humor macarra.

Las recetas poco ortodoxas del Gipsy Chef te hacen salibar y después te sorprende el poco uso que le da a los utensilios de cocina, que sustituye por sus manos o los botes de mermelada para hacer salsas espectaculares. En este caso hablamos de un cocinero profesional, aunque en principio iba para fotógrafo, que trabajó con Santi Santamaría y que estuvo dando la vuelta al mundo como chef en un velero de un millonario que conoció en Ibiza. La filosofía del álter ego de Gipsy Chef es bien sencilla, como sus recetas. “Le encanta cocinar al aire libre, rodeado de gente querida y de la forma más natural, auténtica, y asilvestrada posible. Leña quemada, risas, vino….¡¡¡Disfruto como un cerdo en un charco!!!!!”

El índice del libro es una declaración de intenciones La feria; Dando la brasa; Big Fish; Cocina para cachorros; La caja boba; Muy chino, Camper food; Zorra, Entre plan; 10 clásicos y 11 básicos. Albuerne recopila algunas de sus mejores recetas acompañadas de historias sobre sus viajes, la cocina de la abuela o Zorra, dedicado a su restaurante de Sitges, que está especializado en el mundo del arroz.