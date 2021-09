La calima y el calor dejan paso a las posibles lluvias en Canarias

Lluvia en La Laguna. | Fran Pallero

Los cielos nubosos y la posibilidad de lluvias débiles y ocasionales por la tarde predominarán este lunes en Canarias, donde las temperaturas máximas oscilarán entre los 24 y los 28 grados.



En el mar habrá componente oeste 3 a 5 en el norte y sur, y 3 o 4 en el resto, excepto variable 2 a 4 en costas este. Marejadilla, áreas de marejada en el norte, y en el sur mas tarde. Mar de fondo del oeste o noroeste de 1 a 2 metros.



LANZAROTE

Cielos nubosos con predominio de la nubosidad de tipo medio y alto, y con intervalos de nubes bajas en los litorales norte y oeste a primeras horas. Probabilidad de precipitaciones débiles o moderadas de carácter ocasional, principalmente durante la segunda mitad del día. Pueden ser en forma de chubasco e ir acompañadas de alguna tormenta aislada. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero ascenso y máximas en ligero descenso. Viento de componente oeste flojo, con brisas en costas. No se descartan rachas ocasionalmente fuertes especialmente asociadas a los chubascos.



FUERTEVENTURA

Cielos nubosos con predominio de la nubosidad de tipo medio y alto. Probabilidad de precipitaciones débiles o moderadas de carácter ocasional, principalmente durante la segunda mitad del día. Pueden ser en forma de chubasco e ir acompañadas de alguna tormenta aislada. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero descenso. Viento de componente oeste flojo con brisas en costas. No se descartan rachas ocasionalmente fuertes especialmente asociadas a los chubascos.



GRAN CANARIA

Cielos nubosos con predominio de la nubosidad de tipo medio y alto, y con intervalos de nubes bajas en los litorales a primeras horas. Probabilidad de precipitaciones ocasionales y en general débiles, principalmente durante la segunda mitad del día. No se descarta que sean en forma de chubasco. Temperaturas en ligero descenso, llegando a ser moderado el de las mínimas en zonas de interior. Se podrán alcanzar puntualmente los 30º grados en medianías del sur. Viento variable flojo, con predominio de la componente oeste. Brisas en costas. En cumbres, viento del oeste con intervalos de fuerte. No se descartan rachas puntualmente fuertes especialmente asociadas a los chubascos.



TENERIFE

Cielos nubosos con predominio de la nubosidad media y alta, y apertura de amplios claros al final. Intervalos de nubes bajas a primeras y últimas horas en el norte y nordeste. No se descarta alguna precipitación ocasional y en general débil, durante la segunda mitad del día, principalmente en la vertiente este. Temperaturas en ligero a moderado descenso, más significativo en zonas de interior. Viento de componente oeste flojo, que será moderado en costas suroeste. Brisas en costas. En cumbres centrales, viento del suroeste fuerte con probables rachas muy fuertes que pueden superar los 90 km/h.



LA GOMERA

Cielos nubosos con predominio de la nubosidad media y alta, y apertura de amplios claros por la tarde. Intervalos de nubes bajas a primeras horas en el norte y oeste. No se descarta alguna precipitación ocasional y en general débil durante la segunda mitad del día. Temperaturas en ligero a moderado descenso, más significativo en zonas de interior. Viento de componente oeste flojo, que será moderado en costas suroeste y norte y cumbres. Brisas en el resto de costas.



LA PALMA

Intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos a primeras horas. Abundante nubosidad alta con algún intervalo de medías, que se irán retirando a partir de mediodía. No se descarta alguna precipitación débil y ocasional, especialmente en el noroeste. Temperaturas en ligero descenso. Viento del oeste flojo, que será moderado en extremos norte y sur. Brisas en costas durante las horas centrales. En cumbres, viento del oeste con intervalos de fuerte.



EL HIERRO

Cielos nubosos con predominio de la nubosidad media y alta, y apertura de amplios claros por la tarde. Intervalos de nubes bajas a primeras y últimas horas en el norte y oeste. No se descarta alguna precipitación ocasional y en general débil durante la segunda mitad del día. Temperaturas en ligero a moderado descenso, más significativo en zonas de interior. Viento del noroeste flojo, que será moderado en extremos suroeste y norte. Brisas en costas.